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機器手臂能煮咖啡還會炸雞 這家大廠才上市就大漲一倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓機械手臂大廠斗山機器人的股票在5日上市。路透
南韓機械手臂大廠斗山機器人的股票在5日上市。路透

南韓機械手臂大廠斗山機器人（Doosan Robotics）在上市首日盤中股價大漲超過一倍，該公司先前籌得4,210億韓元（3.09億美元），成為南韓今年最大規模首次公開發行股票（IPO）案。

斗山機器人股價在5日盤初交易大漲160%至每股67,600韓元。該公司上月以每股26,000韓元出售1,620萬股股票，達到發行定價區間上限。首爾的斗山集團是該公司最大股東，另外，散戶投資人認購規模高達33兆韓元，創下今年最高紀錄。

亮麗的上市首日表現凸顯出在精通科技的南韓，投資人對於自動化領域有高度興趣。南韓採用機器人的比率在世界名列前茅，每十名製造業勞工就有一部工業機器手臂。機器人製造商是南韓今年最受追捧的股票類別之一，此前政府和包括三星電子在內的企業都已加碼投資。

自從斗山機器人宣布計劃上市後，其母公司斗山，以及已在Kosdaq掛牌的新創公司Rainbow Robotics就見到來自國內投資人對它們的股票需求激增。

斗山機器人成立於2015年，專精生產機械手臂，這些機械手臂能配合人類執行工廠以外任務，像是從煮咖啡、炸薯條、倒啤酒與在機場處理行李等各項服務。

執行長Ryu Junghoon受訪時表示，斗山機器人計劃將IPO籌資所得用於策略收購與海外擴張，考慮收購擁有能讓機器人移動技術的公司。

斗山機器人在2022年營收達450億韓元，客戶包含現代汽車與LG電子等。

斗山還在試驗用AI讓機器人功能變得更強大。該公司8月與微軟公司達成協議，將其Azure OpenAI服務用於基於GPT的機器人控制系統。整合GPT之後，用戶發出準備一兩道菜的簡單語音指令，機器人就可以找出做飯的最佳步驟。

南韓 投資人 IPO

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