憂遭襲擊 德國右翼民粹政黨選項黨領導人取消公開露面

德國媒體於周二（10月3日）報導，右翼民粹政黨「德國選項黨」(AfD)的領導人之一魏德爾取消了為紀念德國統一日而安排的政治集會，理由是安全問題。

選項黨邀請了魏德爾作為巴伐利亞州的一場重要選戰活動的演講人。本周日（10月8日），該州舉行州議會選舉，據民意調查機構INSA的數據，同2010年的上次選舉相比，選項黨的支持率在巴伐利亞州增加了近4個百分點，同另一個民粹政黨「自由選民黨」一道是該州支持率上升的兩個黨。

魏德爾計劃參加的這個活動原定在名為莫德拉羅伊特（Mödlareuth）的地方舉行，該村的一部分位於巴伐利亞，另一部分則在德東的圖林根州。德國統一前，該村曾分別屬於兩個國家，位於東德和西德的邊界上。

為什麼集會被取消了？

魏德爾的發言人表示，兩周前的周末發生了一起同安全有關的事件。為了以防萬一，她做出了取消參加兩德統一紀念集會的決定。這位發言人告訴德新社，「因為有越來越多的跡象顯示魏德爾的家人可能受到襲擊，德國安全部門從她的私人住所將魏德爾女士及她的家人帶到了一個安全的地方」，因此，魏德爾決定避免公開露面。

魏德爾通過錄製影片向支持者發表了講話，呼籲選民在即將到來的周日選舉中給巴伐利亞州政府一個教訓。「我最希望的就是今天和你們在一起，但我做不到。」她說。

成立10年的德國選項黨如今奉行民族主義路線，反對移民和難民進入德國。在最近的德國全國範圍內民意調查中，選項黨的支持率持續增長。

魏德爾在各種公開場合反對德國現任政府政策的講話，被翻譯成中文在包括抖音、頭條、微信在內的社媒平台上傳播，收到了一定的反響。被部分評論聲音描述為德國的「人間清醒」。魏德爾十多年前在拜羅伊特大學攻讀經濟學碩士，畢業後先是在高盛、安聯等跨國集團工作，之後攻博並獲得經濟學博士頭銜。她曾在中國工作過整整年，供職於中國銀行。

（德新社等）

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