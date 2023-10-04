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宛如世界末日…威尼斯遊覽車墜毀爆炸「滿載觀光客」至少21死12傷
紐約時報報導，義大利當地時間3日晚間，一輛載滿觀光客的遊覽車衝撞高架道路護欄，墜落數十公尺下的鐵軌旁並爆炸，釀成包括駕駛在內至少21人喪命、12人受傷送醫。
事故地點位於威尼斯內陸梅斯特雷（Mestre），消防隊積極搜索倖存者和罹難者，搜救行動持續至晚間。
威尼斯官員指出，遊覽車載滿觀光客，其中2名罹難者是未成年人。
威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）描述現場慘況「宛如世界末日」，宣布進行為期一天的哀悼。
目前已知觀光客來自烏克蘭、德國和其他國家，其中部分準備在當地村莊露營。
義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）接受電視訪問表示爆炸發生得相當快，「恐怕還有更多人不幸喪生」。
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