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威尼斯遊覽車墜毀爆炸至少21死12傷 市長：現場慘如世界末日

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宛如世界末日…威尼斯遊覽車墜毀爆炸「滿載觀光客」至少21死12傷

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
義大利威尼斯發生遊覽車墜毀爆炸事故，造成駕駛在內至少21人死亡、12人受傷送醫。取自X
義大利威尼斯發生遊覽車墜毀爆炸事故，造成駕駛在內至少21人死亡、12人受傷送醫。取自X

紐約時報報導，義大利當地時間3日晚間，一輛載滿觀光客的遊覽車衝撞高架道路護欄，墜落數十公尺下的鐵軌旁並爆炸，釀成包括駕駛在內至少21人喪命、12人受傷送醫。

事故地點位於威尼斯內陸梅斯特雷（Mestre），消防隊積極搜索倖存者和罹難者，搜救行動持續至晚間。

威尼斯官員指出，遊覽車載滿觀光客，其中2名罹難者是未成年人。

威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）描述現場慘況「宛如世界末日」，宣布進行為期一天的哀悼。

目前已知觀光客來自烏克蘭、德國和其他國家，其中部分準備在當地村莊露營。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）接受電視訪問表示爆炸發生得相當快，「恐怕還有更多人不幸喪生」。

威尼斯 義大利 爆炸

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