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英簽1600億合約 造核潛艦抗中

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社二日引述政府官員報導，英國已簽署價值四十億英鎊（約台幣一六○○億元）合約，為ＳＳＮ–ＡＵＫＵＳ下一代核攻擊潛艦計畫下一階段提供資金。英方將負責打造澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦計畫的首艘核動力攻擊潛艦（ＳＳＮ），故命名為ＳＳＮ–ＡＵＫＵＳ級潛艦。

英國航太系統、勞斯萊斯和巴卜卡克均參與相關合約，建造新潛艦也是ＡＵＫＵＳ在印太地區抗中作為的一環。澳洲與美英組成的軍事同盟三月公布這項聯合潛艦計畫，根據協議，澳方將以核潛艦汰換其海軍傳統的柴電動力潛艦，可擁有更佳匿蹤性及航程，搭載精密的巡弋飛彈。澳洲將採購美國核潛艦，建立運用美英技術的新模式。

英國國防大臣夏普斯二日在曼徹斯特召開的執政黨保守黨年度全代會中說，新潛艦將使英國海軍維持在水下的戰略優勢。英國首相蘇納克亦稱讚ＡＵＫＵＳ是幾世代以來最重要的多邊防衛協議。

英國航太系統另聲明，ＳＳＮ–ＡＵＫＵＳ將成為提供英國海軍的潛艦中，最大、最強且最先進。這筆投資將涵蓋到二○二八年的研發作業，在英格蘭北部巴羅因弗內斯造船廠招聘五千多工作人員。首批樣品預定二○三○年代末期交貨。

另一方面，九月巡訪英法共五天的南韓外長朴振接受英國泰晤士報訪問時表明，首爾支持ＡＵＫＵＳ，並呼籲英國在太平洋維持軍力，也歡迎英國派航空母艦打擊群巡航遠東。去年就任的南韓總統尹錫悅應英王查理三世之邀，擬十一月訪英，該報導認為，朴振這番話除凸顯尹政府的親美路線，亦反映出北京在區域內愈來愈專斷的作為引發周邊國家不安。

夏普斯還說，這項斥資數十億英鎊的投資計畫，將有助英國長期保有獵殺敵國潛艦的能力，以維持戰略優勢，並確保在全球秩序中的領先地位。英國航太系統執行長伍德本對該公司能參與此一三方計畫深感驕傲。採用英國設計的ＳＳＮ–ＡＵＫＵＳ級潛艦，未來將在英澳海軍服役。ＡＵＫＵＳ於二○二一年九月宣布成立，引發北京批評。

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