兩德統一：俄羅斯稱之為「吞並東德」

（德國之聲中文網）整整33年前，也就是1990年的10月3日，東德正式加入了西德和德國基本法的效力範圍。也意味著，二戰結束後45年，德國實現統一成一個主權國家。

這一歷史階段與蘇聯和該國的中央委員會總書記戈爾巴喬夫密切相關。長久以來，歷史學家已經習慣於戈爾巴喬夫在德國和俄羅斯得到的不同評價。

然而，德國專家和歷史學家對當前俄羅斯詮釋德國統一的方式感到不安。在新版俄羅斯高中歷史教材中，德國的統一成為"東德被吞並"。這本書於2023年9月出版，作者是前俄羅斯文化部長、普京總統的顧問梅金斯基（Wladimir Medinskij）和莫斯科國際關系學院的院長托爾庫諾夫（Anatolij Torkunow）。

普京政權的反西方敘事

二戰結束後，盟國美國、蘇聯、英國和法國將被打敗的德國劃分為四個區域。戰勝國無法就德國的共同未來達成一致。東西方之間產生了分歧。在三個西部區域，德意志聯邦共和國成立；在蘇維埃佔領區，德意志民主共和國成立。柏林也被分成東、西兩半，成為冷戰的焦點。

東德存在了40多年。1989年被視為標志性轉折點的年份。在東德成立40周年時，除了德國統一社會黨的慶祝活動外，還有大量的抗議。"和平革命"不可阻擋。1989年11月9日，柏林牆倒塌；1990年在東德舉行了第一次也是唯一一次的自由選舉；統一進程和"二加四條約"的簽署，最終使東德於1990年10月3日正式接受西德的憲法 - 基本法。

弗雷沃爾特（Ute Frevert），德國馬克斯·普朗克教育研究所的主任，評論俄羅斯方面如今對德國統一的解釋時說："從普京和他的'歷史篡改者'的視角看，統一是殖民化的行為：強大的帝國主義西方將弱小的東方納入麾下。這完全不符合歷史事實，但它符合普京政權的反西方敘事"。

仔細看看"梅金斯基書"

直到最近，俄羅斯高中教科書中的有關歷史內容還完全不同於新課本。在2021年的一版相似的教科書中，講述的是一個和平革命，以及在東德深度政治危機期間對政治制度變革的迫切需要。只有通過"權力轉移"才能找到出路，這本書的作者如此寫道。但據俄羅斯當局稱，這本"舊"教科書只提供了一個"基本面"。從2023年9月1日開始，這本新的歷史書，也稱為"梅金斯基書"，承諾提供對最新歷史的更深入了解。

在"梅金斯基書"中，有一段描述稱，1989年蘇聯軍隊從東歐撤離是一個"未經深思熟慮的決定"。這個決定削弱了蘇維埃聯盟在其盟國的軍事存在，並導致了民族主義和反蘇情緒的大幅上升。西方國家沒有猶豫，利用了當時的情況，作者寫道。

書中還寫道："東德被西德接管"。這一聲明配有一幅1990年的歷史照片，上面是一個標語："西方和東方一起，為德國和歐洲的未來"。正下方，書的作者解釋："（東德）被西德吞並在德國社會中引起了歡樂的情緒"。

"歷史的重新解讀"

"這是典型的對歷史的重新解讀，"德國歷史教師聯合會主席蘭布雷希特(Niko Lamprecht)說，"在過去20多年裡，普京總統在各個領域都推行了這樣的轉變。現在真的是上下顛倒。普京完全重寫了歷史。從他的角度看，'俄羅斯帝國'有權收回這些和那些。這與基於事實的歷史或國際法無關"。

蘭布雷希特指出，歷史上兩德再統一時，確實有各種各樣的立場。他說："在德國政界中，當時也有過這種不妥的說法，即"合並"（Anschluss）'。對於民主合法化的兩德再統一，普京進行了重新詮釋，並利用了當時少數派的立場，將其進一步誇大為"吞並"。"如果您問我，我會說：是的，這是基於錯誤事實的歷史重解釋，它具有政治背景，"這位歷史學家解釋道。

蘭布雷希特提醒人們，在89/90年的德國，反對重新統一的聲音從未是多數，而支持統一的聲音是廣泛的多數："在1990年10月，聯邦德國的坦克並沒有越過邊境，來佔領這片新領土。這一切是以完全不同的方式處理的。"

今天，俄羅斯的學校同時使用這兩本歷史書。這種狀況將持續多久還不清楚。2021年版涵蓋了1990年的德國聯邦大選以及基民盟在五個"新"聯邦州中的四個中獲勝的情況。這本書明確地向俄羅斯的學生們指出，除了共同的統一意願之外，德國人不再想生活在社會主義中的願望也是統一過程的主要動力。但在2023年的"梅金斯基版"歷史書中，這段內容已經消失不見。

重新統一和蘇維埃帝國的瓦解

波恩大學的東歐歷史講師嘎西莫夫（Zaur Gasimov）分析稱，俄羅斯新版歷史教科書中"重新統一是在戈爾巴喬夫的"改革重組政策"（Perestrojka）政策背景下被看待的，從俄羅斯建制派的視角看，這一政策觸發了蘇維埃帝國的崩潰。從梅金斯基和其他建制派的角度看，戈爾巴喬夫的改革政策，被視為整個東中歐和波羅的海地區走向北約的重要裡程碑，因此受到譴責，"嘎西莫夫說。"它可能為'統一'到'吞並'這一詞匯的激進變化提供了背景。"

"但事實仍然是：33年前，這個國家在經濟和政治上重新統一，並且是建立在自願的基礎之上，這個過程是和平的，沒有暴力，"來自德國馬普教育研究所的弗雷沃爾特說："經過40多年的東德和西德的分裂狀態，這個國家再次統一，擁有自由的憲法和民主制度。"

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