美國會過渡性預算案通過！援烏款項卻「未包含在內」 拜登讓烏克蘭放心

美國國會兩黨就過渡性財政預算案達成一致，但是進一步援助烏克蘭的款項並未包含在其中。美國總統拜登向基輔方面許諾，會持續不斷地支持烏克蘭。

「我向美國的盟友、美國人民和烏克蘭人民保證，你們將繼續得到我們的支持。我們不會撤回」，拜登周日在白宮發表演講時強調。

當地時間周六晚，美國國會以跨越黨派的多數支持，達成了有效期僅為45天的過渡性預算案，暫時避免了美國政府機構停擺。

不過這份預算案中並未包括新增的烏克蘭援助款項。原因是一些與前總統特朗普關係緊密的共和黨強硬派議員，反對把增加對烏軍援寫入預算案。

不少議員表示，烏克蘭戰爭時間拖得越長，援助計劃在美國國會得到廣泛支持的難度就越高。尤其共和黨中反對的聲音越來越高。上周，將近一半的共和黨參議員同意把國防部一項3億美元的支出劃掉，這一款項原本是用於培訓烏克蘭士兵和采購武器的。雖然這筆款項還是以單獨審批的方式得以通過，但這一信號顯示，共和黨陣營中在對烏軍援問題上的態度正在發生轉變。

拜登在周日的演講中說，人們感受到「一種壓倒性的緊迫感」，想要盡快在國會通過新的烏克蘭援助計劃。他呼籲共和黨不要在這個過渡性的預算案到期之際再次允許財政預算危機的發生。他已經厭倦了這種玩火的游戲，拜登補充道。

法新社指出，自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，美國是對烏提供援助最多的國家，總價值達到1100億美元。華盛頓政府希望通過新的預算案再推出一項總額240億美元的援助計劃。

然而從目前來看，這份新的援助計劃須單獨提交國會審批。根據美國媒體的報導，相關的表決可能近期就會舉行。

基輔方面對繼續獲得美國支持表示充滿信心。烏克蘭外交部表示，該國正在與美國伙伴共同積極努力，使得下一份美國財政預算案能夠包含「支持烏克蘭的新款項」。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫周日在多個網絡平台上表示，美國防長奧斯汀在一次電話通話中向他保證，美國將會繼續支持烏克蘭保衛自己的國家。

（法新社、每日新聞）

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