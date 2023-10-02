解救難民意味入侵義大利？馬斯克與德國外交部隔空叫陣

創辦了特斯拉的億萬富翁馬斯克上周末在社交平台X（原推特）上與德國外交部就在地中海地區解救難民問題展開了一輪口水戰。

上周五（9月29日）義大利一家新聞媒體在X上公布了一段影片並配文稱：「目前有8艘德國非政府組織的船只在地中海上收集非法移民，並準備讓他們在義大利下船登陸。這些非政府組織得到了德國政府的補貼。希望選項黨（AfD）贏得大選，以阻止歐洲這種自殺式行為」。

擁有將近1.59億粉絲的馬斯克在自己的帳號下轉貼了這段影片，同時配上自己的評論：「德國公眾知道這件事嗎？」

德國外交部官方賬號隨後回應說：「是的，知道。而且這被稱為拯救生命。」

馬斯克並未善罷甘休，而是充滿挑釁口氣地回復到：「這麼說你還挺自豪的？有點意思。坦率地說，我懷疑是否德國大多數民眾支持這樣做。你做過民意調查嗎？德國將大量非法移民運送到義大利境內，這是否侵犯了義大利的主權？是否有入侵的意味？」

他後來又進一步寫道：「如果一個民主國家的政府違背了人民的意願，就應該被淘汰出局。」

義大利總理梅洛尼上周給德國總理蕭茲寄去一封投訴信，她在信中對柏林政府資助德國非政府組織將非法移民送到義大利的做法感「震驚」。

延伸閱讀：義大利痛批德國對難民援救組織的資助計劃

柏林方面承認，曾向兩家與移民有關的公益項目各提供了40萬到80萬歐元的資金。

這兩個項目分別是「在義大利為海上獲救人員提供陸上支持」以及「一個非政府組織發起的海上救援行動項目」。

德國外長貝爾博克在與義大利外長舉行會晤後召開的新聞發布會上，為柏林對救援任務的支持進行了辯護。

她說：「海上志願救援人員在地中海承擔著拯救生命的任務」。

貝爾博克補充說：「他們致力於以人道精神應對地中海的死亡，是因為救援行動我們的海（Mare Nostrum）早已不復存在」。在2013年秋季的兩起大型沉船事件之後，義大利實施了一項名為我們的海的行動，以救援眾多處於困境中的船只。該救援行動於2014年中止。在實施的一年之內拯救了至少13萬難民。

根據義大利內政部的數據，今年已有超過13萬名移民抵達義大利海岸，數量幾乎是去年的兩倍

今年新抵達德國的移民人數也急劇上升。上周柏林政府宣布將加強與波蘭和捷克邊境的警力，以阻止人口走私。

德國巴伐利亞州和黑森州都將在本周末舉行地方選舉。移民問題成為重要的議題之一，巴伐利亞州最新的民調顯示，這甚至是目前最重要的議題。

德國總理蕭茲近期在接受德國媒體採訪時承認，前來德國尋求庇護的人數目前過高。他說，德國政府「完全同意應該阻止歐盟內的非正常移民」。他強調說，支持保護歐盟邊界的行動。

（法新社、德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】