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西方控增兵科索沃 塞爾維亞否認

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
巴爾幹半島近日局勢再度升溫，西方呼籲塞爾維亞軍隊不要輕易出兵。（Wikimedia Commons）
巴爾幹半島近日局勢再度升溫，西方呼籲塞爾維亞軍隊不要輕易出兵。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

巴爾幹局勢再度緊張，美歐要求塞爾維亞勿輕舉妄動！塞爾維亞與科索沃因種族衝突而升高緊張，美國與歐盟相繼呼籲塞爾維亞切勿出兵，否則將面臨嚴重後果。但塞爾維亞總統武契奇強調自己只是增兵防衛，並未打算侵犯科索沃。由於巴爾幹局勢關乎俄烏戰線後方的穩定，國際相當關注。

邊境再度緊張

根據《半島電視台》報導，武契奇1日否認美國與歐盟對其在邊境佈下重兵，試圖進犯科索沃的指控。武契奇反駁說，西方才是將先進武裝與大量軍隊部署在科索沃的一方。由於近日科索沃北部有傳出民眾械鬥，造成4人死亡，因此引發塞爾維亞與科索沃緊張。

自由歐洲電台》提到，由於科索沃境內以阿爾巴尼亞人為主，但鄰國塞爾維亞相當介意科索沃境內的少數塞爾維亞人遭種族歧視的狀況，因此只要引發衝突，在兩國內部都相當敏感，但由於塞爾維亞近日因該起衝突，在邊境部署坦克與火炮，也讓美國白宮與歐盟相繼呼籲塞爾維亞撤軍。

擔心歐洲後方起火

科索沃表示，會調查俄羅斯是否介入此次衝突，塞爾維亞則反控科索沃警隊向塞爾維亞民眾開火，由於塞爾維亞（尚未加入歐盟）也是俄羅斯在歐洲的盟友之一，加上該國並不承認科索沃獨立，即使在1998年科索沃內戰爆發後，西方迫使塞爾維亞軍隊撤出科索沃，他們仍不放棄對科索沃的領土索求。

巴爾幹半島過去就因種族、宗教等因素紛爭不斷，尤其塞爾維亞與科索沃等國的母國南斯拉夫分裂後，更是多次爆發紛爭至今，加上歐洲如今面臨俄烏戰爭下，外界很擔心巴爾幹的衝突升溫，恐使得歐洲面臨後方也出現戰事，且塞爾維亞很積極向中國與俄羅斯購買軍火，讓巴爾幹半島也出現代理人對峙的狀況。

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塞爾維亞 科索沃 歐盟

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