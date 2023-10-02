斯洛伐克親俄派當選 選民厭煩已戰爭？

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

歐洲民眾似乎對俄烏戰爭失去耐心，盼早日結束！斯洛伐克近日大選結果出爐，由左派民粹主義的前總理費科拿下國會最大黨，該黨對俄羅斯態度友善，將取代過去支持軍援烏克蘭的進步斯洛伐克黨執政。《半島》分析，這顯示該國選民不願再軍援烏克蘭，並取消對俄羅斯的制裁。

開始同情普丁

根據《半島電視台》報導，費科拿下23%選票與42席，很可能與同為左翼民粹主義、得票率14.7%的聲音黨（27席），還有保守的「庶民與獨立人格黨」（16席）共組聯合政府。對此，僅獲得18%得票率的進步斯洛伐克黨黨魁西梅卡表示尊重選舉結果，「但這對斯洛伐克不是個好消息。」

《衛報》提到，斯洛伐克是北約會員國，過去支持軍援烏克蘭，並對俄羅斯總統普丁進行制裁，但隨著戰爭持續，國內開始出現許多同情普丁的聲音，且費科在選戰中強調，斯洛伐克國內有許多比俄烏戰爭還要嚴重的問題，包括能源價格高漲、通貨膨脹與生活開支大增等，他打算上任就要停止對烏克蘭的援助。

歐盟親俄派增加

費科雖然聲稱願意提供烏克蘭人道援助，但此論述的基調與歐盟內知名的親俄派、匈牙利總理奧班一致，奧班過去也曾在歐盟對俄羅斯的商業與石油制裁決議內從中作梗，包括讓匈牙利豁免制裁、拖延議案通過（歐盟許多決定需一致決）等。

斯洛伐克在俄烏戰爭爆發後，相當積極軍援烏克蘭，在歐盟內可排行前五，包括國內一半的米格戰機、S-300防空飛彈與許多台步兵裝甲車，此外還接納不少烏克蘭難民，但費科上任後，他親俄、反移民的態度，恐讓斯洛伐克的政策大轉彎，進而影響歐盟對俄烏戰爭的團結度。

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