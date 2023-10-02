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英軍工巨頭BAE拿下AUKUS核動力攻擊潛艦合約 總價高達39.5億英鎊

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
英國軍工巨頭英國航太系統公司拿下「澳英美三方安全夥伴關係」核動力獵殺潛艦SSN-AUKUS合約，總價高達39.5億英鎊。美聯社
英國軍工巨頭英國航太系統公司拿下「澳英美三方安全夥伴關係」核動力獵殺潛艦SSN-AUKUS合約，總價高達39.5億英鎊。美聯社

英國金融時報報導，英國軍工巨頭英國航太系統公司（BAE Systems）拿下「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS合約，總價高達39.5億英鎊。

今年3月美國、澳洲和英國公布AUKUS挹注計畫，研擬2030年前提供澳洲核動力潛艦，以抗衡中國在印太平洋日益擴大的勢力。

BAE提到，AUKUS資金涵蓋到2028年前的開發工作，有利周詳規劃潛艦設計，同時著手長前置作業時間的採購流程。

BAE執行長伍德本（Charles Woodburn）認同資金將加強政府對英國潛艦企業的支援，促進軍工設計更加成熟，並且投資關鍵技術和設施。

國防大臣夏普斯（Grant Shapps）在1日保守黨大會開始前談到，「核動力攻擊潛艦將提升皇家海軍維持海下戰術優勢的能力，在國際社會愈趨未知與危險之際，支援國軍因應世界各地的新興海事力量。」

SSN-AUKUS的設計將以英國新一代潛艦為主，取代現行的機敏級艦艇（Astute class）。除此之外，英國和澳洲均將部署SSN-AUKUS，首批預計2030年底交付。

另一方面，潛艦合約有望帶動BAE工廠所在地坎布里亞（Crumbia）的投資景氣，同時創造超過5,000個工作機會。

潛艦 英國 AUKUS

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