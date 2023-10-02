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布林肯賀中共建政74年 提5合作

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
美國國務卿布林肯在9月30日發表聲明，對中共建政74週年表示祝賀。路透
美國國務卿布林肯在9月30日發表聲明，對中共建政74週年表示祝賀。路透

昨日是中共建政七十四周年，美國國務卿布林肯發表聲明向北京表達祝賀，並提出雙方可在五個領域進行合作。俄羅斯總統普亭向大陸國家主席習近平發賀電，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球安全與穩定。

美國國務院網站發布，布林肯指出，在美國繼續與國際社會合作以解決世界上最嚴峻的挑戰之際，美方歡迎中華人民共和國在應對共同挑戰，包括氣候危機、公共衛生、反毒品、糧食安全和全球宏觀經濟穩定等方面的合作。

布林肯還表示，美國祝福中國和中國人民「和平、幸福、繁榮」。

俄羅斯總統普亭昨也向習近平發賀電，祝賀中華人民共和國成立七十四周年，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球的安全與穩定。

克里姆林宮官網昨發布普亭給中國的賀電，內容以「尊敬的習近平先生及親愛的朋友」作為開頭，並指正值中共建政七十四周年之際，「請接受我誠摯的祝福」。

普亭稱，中國在習近平的領導下，沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。

就中俄關係，普亭指出，中俄關係是全面戰略協作夥伴關係；莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力。他相信，即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國元首會晤，將有助加強俄中全面建設性關係，造福兩國友好人民，以及保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。

普亭 美國 習近平

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