印度太陽探測器脫離地球引力範圍 月球探測車續休眠

印度太空研究組織（ISRO）表示，印度太陽探測器已越過旅程中的一個里程碑，脫離「地球引力影響範圍」。在此數天前，印度的月球探測器進入休眠模式後無法喚醒。

法新社報導，這次任務的代號為「太陽-L1號」（Aditya-L1），太陽探測器從9月2日起航向太陽系中心，進行為期4個月的旅程，並搭載儀器探測太陽的最外層。

印度太空研究組織昨天晚間在聲明中表示：「該探測器已脫離地球引力影響範圍（sphere of influence,SOI）。」

名稱取自印度教太陽神別名Aditya的太陽探測器已行進92萬公里，剛超過全部旅程的一半。探測器將航向距離地球150萬公里的拉格朗日點（Lagrangian point1，簡稱L1），在拉格朗日點，兩個天體的引力互相抵銷，使得進行任務的探測器能在暈輪軌道上保持穩定。

印度太空研究組織還表示：「這是ISRO連續第2次將太空探測器送出地球引力影響範圍，第一次是火星軌道探測器任務（Mars Orbiter Mission）。」

今年8月，印度成為第一個在月球南極附近著陸的國家，也是第4個成功登陸月球的國家。月球南極幾乎還未被探索。

月球探測車「普拉岡號」（Pragyan）探查了著陸點周邊地區後，在月球夜晚開始前進入了休眠模式。月球夜晚相當於地球上約2週的時間。

印度希望在月球迎來白天後，能重新啟動以太陽能為動力的探測車來延長任務，但到目前為止都未能得到它的回應。

印度太空研究組織主席索馬那（Sreedhara Somanath）9月27日表示：「如果它沒有醒來也沒關係，因為這輛探測車已經完成預期的任務。」