背棄印度？親中人士當選馬爾地夫總統 穆伊祖以54%得票率勝選

當地時間9月30日深夜，馬爾地夫選舉委員會在其官網上宣布，在清點了第二輪大選的幾乎所有選票後，已經能確定反對黨候選人穆伊祖(Mohamed Muizzu)以54%的得票率勝選。現任總統薩利赫(Ibrahim Solih)則獲得了約46%的選票。薩利赫已經在第一時間通過社交媒體祝賀對手當選，並對選民的高參與度表示感謝。

這個印度洋島國的28.2萬選民中，約有85%的人參加了第二輪大選。

在11月17日穆伊祖正式上任前，薩利赫將繼續擔任看守總統。他在任期間推行「印度優先」的傳統外交政策，並且在選戰中依然主打親印度路線。而穆伊祖的陣營則支持接受中資貸款、引入中資項目。

同屬穆伊祖陣營的馬爾地夫前總統亞明(Abdulla Yameen)在2019年因洗錢等腐敗罪名而被軟禁。他曾在2013至2018年間擔任總統。穆伊祖勝選後，立刻向看守總統薩利赫喊話，呼籲釋放亞明。穆伊祖對媒體表示：「人民做出了一個強大的決定，想要贏回馬爾地夫的獨立自主。我們所有人團結協作，若有安拉的旨意，我們就能取得成功」。

印度總理莫迪(Narenda Modi)已經向穆伊祖發送了賀電，並強調「印度依然致力於強化久經考驗的印馬雙邊關系、強化我們在印度洋地區的整體合作」。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】