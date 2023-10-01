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英國防大臣證實 可能派英軍駐紮烏克蘭提供實地協訓

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
英國新任國防大臣夏普斯在專訪中證實，英國軍隊可望首次駐紮烏克蘭提供實地軍訓。圖為夏普斯9月28日和烏克蘭總統澤倫斯基在基輔進行會談。歐新社
英國新任國防大臣夏普斯在專訪中證實，英國軍隊可望首次駐紮烏克蘭提供實地軍訓。圖為夏普斯9月28日和烏克蘭總統澤倫斯基在基輔進行會談。歐新社

英國衛報報導，英國新任國防大臣夏普斯（Grant Shapps）在專訪中證實，英國軍隊可望首次駐紮烏克蘭提供軍事訓練。

本周稍早，夏普斯與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於基輔進行會談表示，協訓計畫可減少烏軍對英國和其他北約（NATO）成員國基地的依賴。

英國國防部表示，由英國主導的烏軍協訓計畫，在其他10國支持下，已訓練超過26,500名士兵，預計2023年底前將超過30,000名。

夏普斯接受《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）專訪透露，雙方會談時討論到出動英國海軍協助保護黑海（Black Sea）商船免受俄羅斯襲擊。

夏普斯希望協訓可以更靠近甚至進入烏克蘭境內，「尤其對西方政府而言，契機在於『實地投入』，不排除讓英國航太系統公司（BAE）直接到烏克蘭生產軍武。」

英國 烏克蘭 國防部 俄烏戰爭

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