英國防大臣證實 可能派英軍駐紮烏克蘭提供實地協訓

教宗方濟各新擢升的21名紅衣主教中有18人年齡在80歲以下，一旦教宗逝世或退位，他們可以參與樞機團的秘密投票，選舉新教宗。三名80歲以上的老人也成為紅衣主教，因為他們長期為教會服務...

2023-09-30 22:05