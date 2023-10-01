蘇利文：陸侵台恐毀滅全球經濟

日本經濟新聞九月卅日報導，白宮國安顧問蘇利文九月廿九日在華府的智庫活動中強調，若中國大陸侵台，恐產生引發全球恐慌程度的影響。為使北京打消侵台念頭，需同時加強對中嚇阻力，以及維持與中方對話。台海等印太地區若爆發衝突，將對全球經濟造成毀滅性影響，多達數千萬人將直接面臨軍事威脅。

據報導，蘇利文說，為台灣問題投注心力的目的，在於維持台海和平穩定，希望絕對不要爆發衝突，「因此我們想建構必要的嚇阻力及外交上的關係」。

美國中情局長伯恩斯五月稱，台灣半導體生產若因中國攻台停擺，預估全球經濟將有好幾年遭受每年從六千億美元至一兆美元（約台幣十九點五兆到卅二點五兆元）損失。

該活動主持人還問蘇利文，美國總統拜登二○二一年就任後，美軍同年八月撤離阿富汗。這是否淪為俄羅斯去年二月入侵烏克蘭的導火線？蘇利文則回答這兩件事沒關聯。他辯稱，俄國二○○八年入侵前蘇聯加盟共和國喬治亞、二○一四年入侵烏克蘭和兼併克里米亞半島時，均有大批美軍駐守伊拉克和阿富汗。且早在美軍撤離阿富汗前，俄國總統普亭就下定決心（要再侵烏）了。

蘇利文還說，正由於美軍撤出阿富汗，美方才有餘力向烏克蘭和北約成員國提供軍事支援。若沒撤軍，「我們仍將在阿富汗面臨神學士的威脅」，恐使美國與北約備多力分。由於已不在阿富汗交戰，才提升了美方在烏克蘭因應俄國入侵的能力。

蘇利文亦認為，美軍撤出阿富汗，也有助強化對中嚇阻力，使得在印太應對中國挑戰的能力有所改善。