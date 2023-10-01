真情還是假意？越走越近的習近平與普亭

今年三月，習近平在訪問莫斯科時向普京提及世界目前正面臨「百年變局加速演進」，並且表示中俄「應該共同努力，引導和推動全球治理朝著符合國際社會期待的方向前進，推動構建人類命運共同體」。

此番話在西方看來，意味著習近平並沒有像他們所希望的那樣，將普京視為好戰分子，而是在宣布雙方共同的目標——即重塑世界的使命。

不過，中俄之間的關系並非總是如此密切。冷戰期間，中國和蘇聯曾在意識形態和領土問題上發生沖突——甚至曾於1969年在兩國邊境地區爆發公開沖突。

緣起於軍武援助

但隨著冷戰的結束，一個新的契機出現了。柏林卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）說：「1989年天安門事件後，中國受到制裁，俄羅斯成了先進軍事技術的唯一來源。」

這是一段重要關系的開始，已退役的前中國解放軍上校周波（音譯）表示：「自1990年代以來，中國軍隊從俄羅斯進口產品中獲益匪淺。如果沒有俄羅斯的援助，中國軍隊可能不會像今天這樣強大。」

天作之合

普京在入主克裡姆林宮後就迅速采取行動，鞏固俄中兩國關系，他在2001年與江澤民簽署了「中俄睦鄰友好合作條約」。幾個月後，中國加入了世界貿易組織——這是成為如今「經濟強國」的門票，俄羅斯將在這一轉變中發揮關鍵作用。

加布耶夫說：「這簡直是『天作之合』，俄羅斯擁有豐富的自然資源，需要資金和技術，中國恰恰與它互補。」至此，「中俄聯姻」已初具規模。

慕尼黑安全會議與北約峰會

在2007年2月德國慕尼黑安全會議上，領導人齊聚一堂，普京成了最受期待的發言人。他的講話後來被視為一個轉折點：對由「單一主宰者」美國主宰的「單極世界」的抨擊。普京幾乎對美國的各個方面都提出了批評，但他抱怨的核心是北約擴大——自冷戰結束以來，北約已經增加了十個成員國，新成員國希望尋求加入安全聯盟、鞏固民主。

在2008年的北約峰會上，格魯吉亞和烏克蘭不顧普京的反對，排隊希望成為下一個成員國。不過，由於北約成員國意見不一致，最後僅含糊地承諾兩國總有一天都會獲准加入。而普京本人也出席了這次會議，他警告說：「我們邊境出現了一個強大的軍事集團，這將被視為對俄羅斯安全的直接威脅。」

普京對烏克蘭的控制欲

卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫表示：「普京痴迷於控制烏克蘭。因為他認為，如果不能控制烏克蘭，俄羅斯就不是一個大國。」

這些對烏克蘭、美國和俄羅斯地位的想法使普京踏上2014年吞並克裡米亞的道路，並引發了我們今天目睹的全面戰爭，與此同時也讓普京更加深入中國的懷抱。

中華民族的偉大復興

中國經歷了令人矚目的成長期後，習近平於2012年上台，他打擊貪腐、加大鎮壓力度、推崇愛國主義，追求「中華民族偉大復興」。

近年來，以美國為主的西方世界有越來越多人將中國視為貿易競爭對手、技術風險和安全威脅。這進一步強化了習近平的立場，即「以美國為首的西方國家對中國實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」。

「無上限」的合作伙伴？

習近平與普京的步伐日漸趨同，中俄兩國在聯合國安理會和其他國際舞台上經常一同進行協調——無論是擴大金磚國家的規模、在非洲建立影響力、推動人民幣替代美元，或是在聯合國人權理事會重新定義民主和人權等。

烏克蘭戰爭使雙方的聯系更加緊密，普京計劃在今年十月訪問北京就是這一點的另一個體現。中國是俄羅斯最重要的支持者，其立場維持在可能引發西方制裁的紅線邊緣。

這凸顯了中俄關系仍存在一些限制──與兩國領導人在俄羅斯入侵烏克蘭前夕所宣稱的「中俄關系無上限」相反。更關鍵的是，中俄並非如北約那樣的正式軍事同盟。

但俄羅斯和中國還有其他方式可以更密切地協調軍事，加布耶夫說：「想像一下，當中國想要對台灣采取行動時，俄羅斯在烏克蘭的局勢升級了，這將使美國的國防專家陷入困境。」

烏克蘭戰爭後續

即使上述情況沒有發生，中國也將在烏克蘭戰爭的任何結局中扮演關鍵角色，這一點日益明顯。

普京向來反對烏克蘭加入北約，有跡象表明中國也同樣反對此事。位於北京的全球化智庫中心創始人兼理事長王輝耀說：「中國當然不贊成北約的任何擴張。如果烏克蘭不加入北約，可能會更容易達成和平。」

目前，普京正把賭注押在一場持久戰上。卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫說：「他（普京）非常有信心時間會站在他這邊。」同時，這也是關於普京與習近平的合作是否將比西方對烏克蘭的支持更有韌性的一把賭注。

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