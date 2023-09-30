任命多位新紅衣主教！香港主教獲晉升 教宗：多樣性是必要

教宗方濟各新擢升的21名紅衣主教中有18人年齡在80歲以下，一旦教宗逝世或退位，他們可以參與樞機團的秘密投票，選舉新教宗。三名80歲以上的老人也成為紅衣主教，因為他們長期為教會服務。

這些新樞機主教來自美國、法國、意大利、阿根廷、瑞士、南非、西班牙、哥倫比亞、南蘇丹、香港、波蘭、馬來西亞、坦尚尼亞和葡萄牙。其中，馬來西亞和南蘇丹首次出現樞機主教，這凸顯方濟各的主張，即給予他稱之為世界的「邊緣地區」更多的承認，這些地方通常飽受戰亂或天主教徒不多。

重要的任命

受到任命的也包括香港教區主教周守仁（Stephen Chow Sau-Yan）。梵蒂岡正試圖改善中國天主教徒的處境。周守仁曾於四月份到訪北京，他此行也是近三十多年來香港主教的第一次對北京的訪問。

另一項重要任命是梵蒂岡在中東地區的最高主教、耶路撒冷拉丁禮教會皮薩巴拉大主教(Archbishop Pierbattista Pizzaballa)。

方濟各在儀式上表示：「多樣性是必要，是不可或缺的。」在儀式上，每位新樞機主教都獲得了一枚戒指和紅衣主教特別的紅色四角帽。

亞非樞機增多 歐洲比例減少

這是方濟各自2013年當選以來的第九次擢升樞機主教，過去十年中，亞洲和非洲樞機主教選舉人的有所比例增加，歐洲的比例有所下降。

方濟各將於12月迎來87歲生日，他是否在明年或2025年召集另一次樞機儀式將取決於他的健康狀況。儘管他在使用輪椅和拐杖，也做過多次手術，但他並未減緩工作節奏，依然保持著日程的繁忙。

10月4日，教宗將在梵蒂岡主持為期近一個月的一次教會會議（sýnodus o concilium）該會議或會制定教會的未來。

在本周六（9月30日）早上的布道中教宗用了交響樂團的比喻，似乎暗指教會中漸進派和保守派之間的分歧，稱一個部分或者單獨的樂器不能獨奏，且不能掩蓋其他聲音。作為「指揮家」，他的工作是傾聽並努力實現「創造性的忠誠」。

在教會會議召開期間，全球各地的天主教徒被都可表達對教會未來願景的看法。支持者對此表示歡迎，認為這是改變教會權力結構和更多地傾聽信徒的機會，包括女性教友和社會邊緣群體。保守派認為這個過程是浪費時間，可能會天主教等級結構，從長遠看或會淡化傳統教義。

（路透社）

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