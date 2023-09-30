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羅馬尼亞稱俄軍無人機疑入侵領空 警告2地區居民避難

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
9月7日，在羅馬尼亞東部普勞魯（Plauru）鄰近疑似俄軍無人機墜落的地點，地面可見一道坑洞。路透
9月7日，在羅馬尼亞東部普勞魯（Plauru）鄰近疑似俄軍無人機墜落的地點，地面可見一道坑洞。路透

法新社報導，北約會員國羅馬尼亞30日指出，疑似有俄軍無人機對烏克蘭境內基礎建設發動夜間攻擊期間，侵入羅馬尼亞領空；目前似乎未有機體墜落於羅馬尼亞境內，但同日將會持續搜尋。

羅馬尼亞國防部聲明，偵測到無人機群飛向鄰近羅馬尼亞邊境的烏克蘭領土後，已對東部土爾徹（Tulcea）、加拉茨（Galati）地區居民示警。聲明並指，雷達偵測到該國領空可能遭到擅闖，一項訊號的路徑指向加拉茨地區。

土爾徹和加拉茨的居民約在午夜收到警告，呼籲其採取避難，示警措施約在兩小時間解除。此二地鄰近多瑙河對岸的烏克蘭南部港市雷尼（Reni）。

俄羅斯自從7月退出黑海穀物協議，不再確保穀物自烏國黑海港口安全出口，就加劇襲擊設有重要穀物出口基礎建設的烏南敖德薩、尼古拉耶夫地區。

9月稍早，羅馬尼亞東部村落普勞魯（Plauru）地區曾發現有無人機殘骸，軍人已在該村設置防空避難所，維護居民安全。

羅馬尼亞所屬的北約組織，在去年2月俄烏戰火全面爆發後，就力盼避免戰事波及會員國領地。

羅馬尼亞 烏克蘭 北約

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