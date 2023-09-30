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軍政府表示不滿：《孤注一擲》玷污緬甸形象

德國之聲／ 德國之聲
緬甸示意圖，圖片來源/德國之聲中文網
緬甸示意圖，圖片來源/德國之聲中文網

緬甸軍政府對親密盟友中國發出了批評，原因是最近熱度頗高的《孤注一擲》"玷污"了緬甸的聲譽。

這部以詐騙犯罪為主題的電影講述了一名程序員被騙到東南亞某國，然後被強迫從事網絡詐騙的故事。

影片並未指明是在哪個國家，但是故事上演的地方看起來與緬北一些缺乏治安的偏遠地區有些相似。中國政府也曾表示中國公民被引誘或是拐賣到那裡，被強迫從事網絡詐騙。

這些網絡詐騙行徑讓北京憤怒。對於在國際上陷入孤立的緬甸軍政府來說，中國是該國主要的盟友和武器供應國。

根據緬甸官方報紙《緬甸新光》（New Light of Myanmar）報道，該國駐南寧總領事指出，"這部由中國拍攝並在中國和世界各地上映的影片，玷污了緬甸的形象"。

"電影故事情節與緬甸有關，有報道稱，中國公民對於前往緬甸感到擔憂"，這位總領事本周早些時候想廣西地方官員表示。

據法新社報道，盡管8月份才正式上映，但是《孤注一擲》這部電影已經成為中國今年最受歡迎排行前三的電影，票房收入達到38億元人民幣。這部據稱根據真實故事改編的影片，在網上引發了有關赴東南亞旅游風險的熱議。

在這部電影上映的一個月前，中國方面曾要求緬甸軍政府"鏟除"該國缺乏治安的邊境地區的一些專門針對中國公民的網絡詐騙中心。

《孤注一擲》未在緬甸電影院線上映。

（法新社）

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緬甸 詐騙 中共 東南亞

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