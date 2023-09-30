美印外長會談 避提錫克教領袖刺殺案

美國國務卿布林肯與印度外長蘇杰生廿八日在華府國務院會晤，加拿大總理杜魯多同日稍早表示，他確定布林肯會與向蘇杰生提到流亡錫克教領袖尼賈爾遇刺身亡案。但無論是「布蘇會」後的簡短記者會，或美國國務院會後聲明，均隻字未提此案或加拿大。

尼賈爾六月在加拿大卑詩省溫哥華附近遭刺殺，杜魯多上周公開指控印度特務涉案，引發新德里駁斥荒謬。尼賈爾是加拿大公民，但被印度列為恐怖分子，印方說法是他支持印度旁遮普省建立哈利斯坦國，亦即從印度獨立，建立錫克教國家。

杜魯多廿八日答覆提問時說，美方肯定會與印度政府討論此事，而且美加持續向印方表明加拿大公民尼賈爾在加拿大境內遭印度特務殺害的可靠指控，印度政府配合後續調查將至關重要。他強調，不只所有民主國家、任何國家都該尊重規則及法治，並嚴肅以對。

布蘇會結束後，美國國務院發布簡短摘要，說明兩人討論的議題，當中僅列出印度擔任廿國集團輪值主席、建立連結印度、中東和東歐的經濟走廊，以及國防、太空、潔淨能源；印度創造透明、永續與高標準基礎設施投資的可能性等議題，還有即將登場的美印二加二外交、防長對話。

一位匿名美國官員則向美聯社說，布林肯的確有向蘇杰生提起此案，並鼓勵印方配合加拿大調查。美國國務院發言人米勒則在布蘇會前向媒體說，美方持續與印方交涉，並鼓勵印加為此展開合作。