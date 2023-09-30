日新防相 10月訪美會奧斯丁

九月甫入閣的日本新任防衛大臣木原稔，廿八日首度以防相身分和美國國防部長奧斯丁電話會談，兩人確認將強化美日同盟的嚇阻力及應對能力。日本共同社報導認為，鑑於中國大陸在印太地區的活動，為遏止任何在該地區以力片面改變現狀的企圖，美日均同意進一步密切合作。

兩人在電話中確認，為有效運用日本將擁有的反擊能力（敵基地攻擊能力），將商討美日雙方的責任分工、任務及能力。針對北韓研發核飛彈，兩人也將推動美日和南韓三方的防衛合作。

日媒ＴＢＳ報導，木原計畫十月三日訪美，四日會晤奧斯丁，這是他就任後首度出訪，第一站就選擇美國。他強調，美日同盟是日本安保基石，十月美國行旨在與奧斯丁建立互信，並向國內外展現堅強的美日合作關係。

另據日本朝日新聞廿九日報導，多位消息人士指稱，為化解自上世紀一九七○至八○年代以來的北韓綁架日本人質懸案，日本政府相關人士三月、五月兩度在東南亞某大城非正式祕會北韓共產黨「朝鮮勞動黨」相關人士。

據報導，日本首相岸田文雄認為可營造舉行和北韓領袖金正恩舉行高峰會的適當環境，一度評估今秋派高官為此訪問平壤。針對前述報導，日本內閣官房長官松野博一廿九日不予置評，但南韓大報七月也曾有相關報導，當時松野則辯稱並非事實。