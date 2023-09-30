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印加交惡 美左右為難

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
加拿大總理杜魯多（左）9月10日在G20新德里峰會與東道主印度總理莫迪（右）會談，雙方面色凝重。美聯社
加拿大總理杜魯多（左）9月10日在G20新德里峰會與東道主印度總理莫迪（右）會談，雙方面色凝重。美聯社

流亡錫克教領袖尼賈爾遇刺身亡，加拿大總理杜魯多指控印度當局涉案，引發兩國外交危機。

香港南華早報廿九日報導，拜登政府積極拉攏印度，以對抗中國大陸在區域內逐漸擴大的政經影響力，而加拿大又是美國緊密盟邦，若加方指控屬實，將使美方處於非常棘手的困境。

當前全球地緣政治高度兩極化，華府正努力拉攏夥伴，建構以美國為首的民主陣營。美國智庫外交關係協會研究員米勒表示，若杜魯多提出印度涉案的有力證據，將使許多印度夥伴卻步，就算這些國家未公開挺加。

米勒說，美國近十年來一直努力拉攏印度這個崛起中的亞洲大國、強化雙邊夥伴關係，同時加拿大也是北約盟邦、美國的友好鄰國，若加方指控屬實，美國處境將非常為難。

然而，由於印度仍是西方世界拉攏抗中的重要夥伴，米勒預料尼賈爾案可能會隨著時間逐漸淡化，以免印加關係進一步惡化。

儘管印加均對中國崛起感到擔憂，故維繫強韌的雙邊國防合作與貿易往來，但雙方因錫克教分離主義爭端已產生不少嫌隙。印度錫克教分離主義分子在一九八○至九○年代被新德里打壓，其中不少人已在過去廿年移民加拿大，加拿大錫克教徒如今占全加逾百分之二人口，比率比印度還高。

印度已多次抱怨渥太華過度放縱「錫克教恐怖主義」。米勒提到，若尼賈爾案幕後黑手真是印度情報單位，將是侵犯加拿大主權和干涉內政的行為，印度夥伴國恐不會輕易忘卻此事。印度莫迪政府打壓異己、攻擊少數宗教信仰族群的行為，早已使西方對印度印象大打折扣。

印度 美國 加拿大

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