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「全球都希望能維持現狀」 布林肯：北京製造台海緊張

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）廿八日與大西洋月刊主編哥德柏格（Jeffrey Goldberg）對談時表示，二○一六年至今，是中國大陸在台海周邊製造緊張和改變現狀，而全球一致告訴北京「別這麼做」；他說，不只是台灣，全球都面臨極高風險。

布林肯重申，全球每日有百分之五十五的貨運行經台海，百分之七十的晶片產自台灣，一旦中方採取行動導致台海危機，就會導致全球經濟危機。布林肯說，全世界一直告訴北京別製造緊張，各界都期待和平與穩定，全球都希望能維持現狀。

針對北京，布林肯表示，中國大陸運用軍事、經濟和外交力量，意圖形塑不自由的全球秩序；他認為北京最終目標在於成為全球軍事、經濟和外交的主導力量，這正是中國大陸國家主席習近平追求的。

布林肯 北京

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