拜習會鋪路 何立峰、王毅傳訪美

外界關注美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平是否於十一月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間，舉行「拜習會」。華爾街日報廿八日報導，北京和華府正為習近平訪美鋪路，除推動官方高層交流，並採取其他措施改善雙邊關係。

聽取相關簡報的消息人士指稱，美中正討論中國國務院副總理何立峰訪問華府。屆時，他將成為自拜登二○二一年就任以來，訪美的最高層中國官員。此外，中共中央外辦主任兼中國外長王毅也計畫十月訪問華府，為拜習會做準備。

此外，大陸外交部副部長孫衛東廿七日在華盛頓與美國亞太事務助卿康達舉行中美亞太事務磋商，中美皆稱雙方「坦誠、深入、建設性地交換了意見」，並同意繼續就亞太事務保持溝通，重申就分歧領域和合作領域保持開放溝通管道。

在台灣問題上，康達重申維護台海和平穩定的重要性，孫衛東則闡述了中方立場，強調「一個中國原則」是台海和平穩定的基石。

由於擅闖北韓的美國軍人金恩已被北韓驅逐，並經中國返美。據華爾街日報報導，白宮國安顧問蘇利文日前與王毅會談時，曾提及此案。美中關係陷入全面緊張數月後，前述最新發展提升兩國政府一直試圖創造的動能，顯示習近平更可能出席ＡＰＥＣ領袖會議。

上次拜習會是去年十一月在印尼峇里島廿國集團（Ｇ20）峰會場邊，華府智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩表示，美中都將持續採取各自認為合理、但對方恐解讀為挑釁的舉措。若前述中方高官的美國行能成行，拜習會成真的可能性將繼續增加。

據報導，美國官員的最新憂慮是，若聯邦政府停擺，將拖累美中高官會晤或拜習會的規畫進度。

北京正持續與莫斯科建立聯盟，以對抗華府及其盟友。俄羅斯總統普亭十月將在北京與習近平會面，屆時北京將就習近平的一帶一路倡議舉辦高層論壇，據悉將於十月十七至十八日舉行。

中國駐美大使館表示，兩國政府正就雙邊接觸交流進行溝通。美國國務院發言人米勒廿七日被問及拜習會前景時，雖婉拒評估可能性，但強調領袖間的交流溝通無可取代。