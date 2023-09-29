快訊

美短想摸牛蛙 牠吼出「巨大貓叫聲」警告！現場3隻貓都嚇傻：牠會講我們的語言？

亞運射擊／10公尺手槍女團奪銅 「證件妹」吳佳穎挺進決賽

中秋連假不平靜！屏東凌晨傳槍響 BMW布滿彈孔1人傷 嫌犯在逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞典幫派大亂鬥釀12死！首相召集軍方協助打擊犯罪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。路透
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。路透

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，已召集軍方領導人，兩人將於29日會見警察總長會面，討論軍隊如何幫助警方應對這場前所未有的犯罪浪潮。

克里斯特森28日就瑞典近期接連發生槍擊、爆炸等嚴重暴力事件發表全國講話，稱現在對瑞典來說是一個艱困時期，瑞典必須擊敗這些幫派犯罪集團。

他表示，將會見警方和武裝部隊領導人，就武裝部隊協助打擊幫派犯罪集團進行討論。同時，政府正就移民和刑事政策等方面採取一些新措施。

目前尚不清楚軍方將如何參與其中，但先前的提議表明，士兵可能會接管某些警務職責，以便警方能夠騰出資源打擊犯罪。

瑞典首都斯德哥爾摩及鄰近地區，近日頻繁發生爆炸和槍擊事件，截至目前，已有12人於幫派暴力中喪命，創2019年12月以來新高。

克里斯特森說，瑞典從未遇過類似情況，且「歐洲也沒有其他國家」見過這樣的事情。

瑞典媒體將最近的暴力事件激增，歸咎於一個名為「狐步（Foxtrot）」的幫派內部敵對派系之間的鬥爭。

瑞典 幫派 警察 槍擊

延伸閱讀

威爾史密斯掌摑造成心理創傷？克里斯洛克竟為此看醫生

威爾史密斯掌摑造成心理創傷？克里斯洛克竟為此看醫生

「美國隊長」情史大起底 差點和樂壇巨星妻走入禮堂

男神克里斯伊凡睡一覺變身美國隊長的健身必勝法

相關新聞

荷蘭鹿特丹32歲學生持槍闖民宅和醫院 開槍縱火釀3死

荷蘭鹿特丹市（Rotterdam）當地時間28日爆發連環槍擊案，一名32歲男子先後向一間公寓和一家醫院開火，造成三人死亡...

瑞典幫派大亂鬥釀12死！首相召集軍方協助打擊犯罪

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，已召集軍方領導人，兩人將於29日會見警察總長會面，討論軍隊如何...

美：6萬封非機密郵件被駭外洩 不影響機密郵件系統

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）28日在記者會證實，國務院有6萬封的非機密郵件在駭客攻擊後外洩，不過...

監視器畫面顯示遭性侵少女挨家挨戶求助卻遭拒 引爆印度民眾怒火

印度網路近日出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助，有名男子則似乎在她靠近時揮手要她走...

布林肯：是北京在台海周邊製造緊張和改變現狀

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日與大西洋月刊主編哥德柏格（Jeffrey Goldberg）對談時...

荷蘭鹿特丹32歲學生持槍襲民宅和醫院 2死1重傷

一名32歲男學生今天穿戴戰鬥裝備，接連朝荷蘭鹿特丹市一間民宅和一家醫院開槍，造成2人死亡，還有1名青少女性命垂危。警方說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦