瑞典幫派大亂鬥釀12死！首相召集軍方協助打擊犯罪

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，已召集軍方領導人，兩人將於29日會見警察總長會面，討論軍隊如何幫助警方應對這場前所未有的犯罪浪潮。

克里斯特森28日就瑞典近期接連發生槍擊、爆炸等嚴重暴力事件發表全國講話，稱現在對瑞典來說是一個艱困時期，瑞典必須擊敗這些幫派犯罪集團。

他表示，將會見警方和武裝部隊領導人，就武裝部隊協助打擊幫派犯罪集團進行討論。同時，政府正就移民和刑事政策等方面採取一些新措施。

目前尚不清楚軍方將如何參與其中，但先前的提議表明，士兵可能會接管某些警務職責，以便警方能夠騰出資源打擊犯罪。

瑞典首都斯德哥爾摩及鄰近地區，近日頻繁發生爆炸和槍擊事件，截至目前，已有12人於幫派暴力中喪命，創2019年12月以來新高。

克里斯特森說，瑞典從未遇過類似情況，且「歐洲也沒有其他國家」見過這樣的事情。

瑞典媒體將最近的暴力事件激增，歸咎於一個名為「狐步（Foxtrot）」的幫派內部敵對派系之間的鬥爭。