羈押71天 美逃兵金恩 北韓遣送北京

駐南韓美國陸軍二等兵金恩七月中越過分隔兩韓的軍事分界線進入北韓，北韓官媒朝中社廿七日表示將把他驅逐出境。路透報導，美國高階官員說，金恩被遣送中國大陸，已移交給美國羈押。

朝中社說，金恩七月十八日在板門店共同警備區域非法侵入北韓，隨後被拘留，根據北韓調查，金恩承認他非法侵入北韓領土，因為他對美軍內部不人道虐待與種族歧視不滿，對不平等的美國社會感到幻滅。

朝中社表示，北韓決定驅逐非法侵入的金恩，但在報導中並未具體說明做法，也未說明他的健康狀況如何。

北韓八月十六日首度承認金恩在境內，稱他出於「美軍不人道對待及種族歧視」逃往北韓尋求庇護。

金恩在進入北韓前，已因在南韓對人施暴，被依傷害罪拘押近兩個月。他七月十七日原本應搭機回美繼續受懲戒，卻在仁川國際機場從登機門逃逸，翌日參加兩韓邊界觀光團，擅闖北韓。

華爾街日報報導，過去北韓若要釋放遭其拘留的美國人，經常將人送往中國。二○一三年，美國遊客紐曼前往北韓旅遊被拘留，簽了認罪書承認他在韓戰期間犯下戰爭罪行，隨後獲釋並驅逐到中國。二○○九年因非法入境在北韓被捕的美籍傳教士朴東勳，也是悔罪後獲釋，搭機從平壤飛北京，然後回美。

美聯社說，按照北韓標準，金恩被北韓羈押七十一天就被釋放驅逐，算是很快，特別是美國和北韓近來關係緊張。先前還有人猜測，北韓可能會將金恩視為宣傳資產或討價還價的籌碼。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，北韓顯然認為，不值得留下金恩，因為要提供食物、住宿、警衛和翻譯，而他不會提供美國軍事情報。