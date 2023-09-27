不再向中國大陸發放「扶持性貸款」 德國證實消息

自2026年起，德國將不再向中國發放「扶持性貸款」。德國聯邦經濟與合作發展部（BMZ）周三（9月27日）向德國之聲證實，已於9月中旬向中國財政部通報了聯邦政府的決定，即未來將停止向中國發放「扶持性貸款」。德國國有的復興信貸銀行（KfW）與中國財政部之間的「扶持性貸款」計劃將僅簽署到2025年。

「傳統」發展援助已於2009年終止

據德國經濟與合作發展部、復興信貸銀行網站訊息，德國與中國之間「傳統」的財政合作早已於2009年終止。此後，德國政府不再撥款，而是委托復興信貸銀行向中國發放「扶持性貸款」。「扶持性貸款」通常用於資助中國省級政府以環境和氣候保護為目的的具體投資項目，如可持續城市發展、提高能源效率以及可持續林業經濟。

這些「扶持性貸款」出自復興信貸銀行本身的資金，為須償還的貸款，貸款利率接近但低於市場水平。據德國政府今年1月回復聯邦議員詢問時提供的訊息，自2015年以來，該貸款由聯邦政府擔保。

自2013年至2022年，德國向中國發放的這一「扶持性貸款」總額為34.51億歐元。2023年沒有再發放該貸款。德國經濟與合作發展部向德國之聲表示，迄今為止，向中國發放的「扶持性貸款」均獲償還。該部委發言人同時向德國之聲介紹說，2009年以前的「傳統」發展援助，為該部委預算內向中國提供的更低息優惠貸款。

據路透社報道，德國經濟與合作發展部表示，作為長足發展的經濟體，中國如今可在國際資本市場融資。經濟與合作發展部長舒爾策（Svenja Schulze）表示：「我們不再將中國視為發展中國家。但中國仍是重要的伙伴，是我們成功克服全球危機不可或缺的。」她表示，期待中國按其所能參與應對全球挑戰。

德國經濟與合作發展部訊息顯示，在2009年以前的「傳統」財政合作中，該部委定期向與中國的發展援助合作撥款。而自2010年以來，則僅有「定點」的撥款，主要是用於德中可持續發展中心以及支持德中法治國家對話的一個項目。

按OECD標準中國仍是發展中國家 但「角色變遷」

德國經濟與合作發展部網站寫道，在發展合作領域，中國的角色已發生變遷：從西方資助的接收國變為對亞非國家的重要貸款發放國。

該部委寫道，按照經合組織（OECD）的定義，以世界銀行人均收入數據為基準，中國仍是發展中國家。隨著中國的經濟發展，該國很可能在未來數年失去這一正式地位。而現在，中國已經擁有很大的政治、經濟、軍事和科技資源，遠超出一個典型的發展中國家所擁有的。

經濟與合作發展部寫道，該部委自2010年起事實上不再將中國作為發展中國家對待，並要求中國承擔起國際秩序框架下的責任，並為解決全球問題作出貢獻。

復興信貸銀行網站寫道，作為「世界工廠」以及絕對數字上的最大溫室氣體排放國，中國對全球氣候保護至關重要。與中國在氣候保護方面合作因此也符合德國的利益。

此外，在這一合作框架下，德國企業也有機會在中國參與面向國際公開的競標。若沒有這一框架，德國企業也會受到限制。

與中國的其它類型合作

德國與一些國家展開所謂「三角合作」，其中也包括與中國合作。所謂「三角合作」，即德國與另一個國家共同出資，扶持第三國。

經濟與合作發展部訊息稱，德國在與中國共同開展「三角合作」的過程中，也有機會了解中國的發展援助體系，以及與中國大學及公民社會相關人士建立聯繫。目前德中正在進行四個這樣的項目，分別是埃塞俄比亞紡織業可持續生產、肯尼亞碳中立茶葉生產、納米比亞保護區管理以及老撾農業職業培訓。自2010年以來，德國在此框架下向第三國提供了180萬歐元。

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