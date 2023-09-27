7月非法越過兩韓軍事分界線 北韓宣布將驅逐駐韓美軍金恩

駐韓美國陸軍二等兵金恩（Travis King）7月中越過分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入北韓後一直遭到拘留，北韓官媒朝中社27日表示，將把他驅逐出境。

南韓韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，「針對自板門店共同警備區域非法入侵朝鮮民主主義人民共和國的美國士兵金恩調查已經結束」，並指「有關機關根據共和國的法律，決定予以驅逐」。

朝中社報導還稱，「根據調查，金恩坦承非法侵入共和國是出於對美軍內部不人道虐待與種族歧視的反感，以及對不平等的美國社會感到幻滅」。

朝中社上月曾報導，7月18日擅自越過兩韓邊界進入北韓的金恩，已承認非法擅闖北韓，並表達尋求北韓或第三國庇護之意。他當天在板門店共同警備區南韓一側參觀時，故意闖入北韓一側，隨即被執勤中的北韓軍人抓獲。

金恩在進入北韓前，已因在南韓對人施暴，被依傷害罪拘押近兩個月。他7月17日原本應搭機回美繼續受懲戒，卻在仁川國際機場從登機門逃逸，翌日就參加兩韓邊界觀光團，趁機擅闖北韓。