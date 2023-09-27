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資訊戰蔓延歐洲 「X」假訊息比例最高

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟調查指出，前身為推特的「X」是社群平台當中，假訊息比例最高的。（網路截圖）
歐盟調查指出，前身為推特的「X」是社群平台當中，假訊息比例最高的。（網路截圖）

資訊戰問題蔓延歐洲，「X」（推特）成為資訊戰的武器！歐盟調查指出，前身推特的「X」為社群平台當中，假訊息比例最高的，尤其鄰近俄羅斯、或正在舉行大選的國家都容易陷入資訊戰。此外，《經濟學人》也指出，台灣同樣深受資訊戰的威脅，該國政府盼能提高媒體素養，加強事實審查等方式應對。

推特最多假訊息

BBC》報導，歐盟研究調查包括臉書、抖音、LinkedIn、前身為推特的X和YouTube與Instagram等社群平台，發現X假訊息的比例為最高的。

歐盟專員朱諾瓦強調，現在歐盟已經全面執行《數位服務法》如果國際企業不願遵循法條，加強管制假訊息的話，最高可能會面臨到全球營業額百分之六的罰款。

有大選的國家成目標

對此，朱諾瓦表示，西班牙、波蘭與斯洛伐克為歐洲最容易受到假訊息威脅的地方，主要是因為這些國家正鄰近大選，或因為離正在戰爭俄烏兩國相當接近，所以更容易受到假訊息的波及。

她說，除了實際的戰爭之外，俄羅斯政府也發動了廣泛的資訊戰，用假消息與極端言論，製造出「民主不比專制還要好」的狀況。朱諾瓦補充說，俄羅斯資訊戰的目標不僅限於烏克蘭，更是整個歐洲，所以社群平台也應提出對策。

台灣陷入資訊戰

除了俄羅斯之外，中國也常常登上資訊戰大戶的黑名單。《經濟學人》指出，台灣研究假訊息的組織「台灣民主實驗室」理事長沈柏洋指出，台灣約有2成的中間選民，一旦這些族群受到虛假訊息的影響，就可能撼動選舉的結果。

台灣政府試圖透過提高媒體素養、官方快速澄清與增強事實查核組織等方式，來對抗假訊息的問題，但人工智慧的崛起，導致假訊息的數量變得更加龐大。然而，美國研究假消息的機構也指出，能影響到選民的偏好有限。且在中國頻繁的文攻武嚇，目前僅9%的台灣民眾認為中國是個「可信」的國家。

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