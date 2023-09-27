馬爾地夫總統大選最終輪！ 將決定「靠中」或「靠印」

馬爾地夫總統選舉，影響中國與印度在南亞的地緣政治競爭！該國將於30日進行總統最終輪選舉，現任總統索利支持與印度增加互動，反對黨黨魁穆伊祖則支持靠攏中國，而馬爾地夫位於印度洋，對於印度掌握海權非常敏感，但近年中國已經透過「一帶一路」增加在南亞的影響力，讓印度感到不滿。

親中派有望再執政

根據《英國廣播公司》報導，馬爾地夫將於30日舉行總統最終輪選舉，現任總統、馬爾地夫民主黨的索利面對反對黨進步陣線聯盟的穆伊祖挑戰。索利在2018年意外贏得選舉，讓過去受到「一帶一路」影響，逐漸導向中國的馬爾地夫轉而與印度恢復互動，如今也將面臨國內親中派的挑戰。

《路透社》提到，由於馬爾地夫9日第一輪選舉結果出爐，穆伊祖雖喊出要求印度撤離駐當地75名武裝部隊，在第一輪以46%支持度領先索利的40%，但馬爾地夫法律規定候選人需要獲得50%以上選票，因此將於30日舉行第二輪選舉。

南亞有疑印論

目前民調來看，穆伊祖有望贏得選舉，但若親近中國的他當選，將讓印度對於自己在南亞的影響力備受威脅，尤其中國已經在巴基斯坦與斯里蘭卡等地購買港口，提供基礎建設援助等方式，讓南亞國家減少對印度的互動，轉而與中國友好，許多國家過去也有「疑印論」，認為印度想要掌控這些小國的一切作為。

以馬爾地夫前一任總統雅門為例，由於印度與西方國家以馬爾地夫違反人權為由，不願撥款給該國，讓雅門轉向與中國申請貸款，並興建了橫跨首都與國際機場的大橋，不過他2018年落選後，隨即便被政府以貪汙罪名入獄，需服刑11年，而穆伊祖被外界廣泛視為是雅門的代理人。

中、印區域競爭

印度與中國雖然在俄烏戰爭中都未譴責俄羅斯，且私下與俄羅斯購買石油，但兩國在邊界與南亞地緣政治上仍爭鋒相對，印度境內已經禁止抖音APP，且總理莫迪還與美國、日本和澳洲組成「四方安全對話（QUAD）」，雖未完全扈從西方，但與中國也有競爭的關係。

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