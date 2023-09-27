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菲船赴黃岩島 拆除中方屏障

聯合報／ 國際中心／綜合報導
菲律賓海岸防衛隊廿五日公布照片，顯示隊員正在裁斷連繫黃岩島海上浮動屏障的繩索，聲稱該障礙物阻擋菲國漁民進入傳統漁場。（法新社）
菲律賓海岸防衛隊廿五日公布照片，顯示隊員正在裁斷連繫黃岩島海上浮動屏障的繩索，聲稱該障礙物阻擋菲國漁民進入傳統漁場。（法新社）

菲律賓海岸防衛隊廿五日拆除中國在南海黃岩島設置的浮動屏障後，菲國廿六日表示，中國海警已清除屏障的殘餘物，雙方沒有對峙或衝突跡象。

路透報導，菲律賓執行所謂「特別行動」，切斷中國在黃岩島海域設置、長三百公尺的浮動屏障。由於黃岩島是亞洲最常出現主權爭議的島礁之一，因此這項舉動很可能使過去一年來已惡化的菲中關係變得更糟。

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉准將說，菲國海防隊員扮成普通漁民，搭乘一艘小船抵達現場，隨後切斷球型浮標連成的屏障，並將錨拿走。

他說，海防隊員船隻到達的地點，是中國自二○一二年起控制黃岩島以來菲船距離該島最近處；中國海警的反應則有所節制。

塔瑞耶拉指出，當時附近有四艘中國海警船，對方看到菲律賓船上有媒體記者後，「就沒那麼強勢」。他表示，中方發現他們的屏障不再連成一線並封住環礁出入口後，過了幾小時就將屏障移走。

黃岩島是菲律賓主要漁場，距離菲國本土約二百公里，位於其專屬經濟區內，數十年來斷斷續續出現主權紛爭。

對於菲國動作，中國外交部發言人汪文斌廿六日說，菲方「所謂聲明完全是自說自話」，中方堅定維護黃岩島主權和海洋權益。

針對移除中國屏障的行動，菲律賓外交部長馬納羅表示，這麼做是貫徹菲方對南海的立場，「法理上來說，我們有權行使我們的主權和主權權利，因此這麼做符合我方立場。」

黃岩島 菲律賓 外交部

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