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美艦艇 將與太平洋島國合作訓練

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統拜登廿五日在白宮與太平洋島國領袖召開峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至該區域。

繼去年九月首場峰會，拜登總統廿五日在國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、白宮國安會印太事務協調總監坎伯陪同下，為第二屆太平洋島國峰會揭開序幕。

拜登廿五日在峰會上發表開幕致詞，首先就自己五月為避免美國債務違約，取消赴巴布亞紐幾內亞出席太平洋島國論壇一事再次表達歉意。

拜登表示，美國致力與太平洋島國建立更強健夥伴關係，積極履行去年峰會承諾，包括設立駐東加與駐索羅門大使館、在斐濟設立美國國際開發總署辦公室，以及重新部署美國志願服務組織「和平工作團」至薩摩亞群島、斐濟、東加等國。

此外，拜登指出，美國已與密克羅尼西亞、吐瓦魯簽署新的經濟協議，目前計畫與馬紹爾群島簽訂類似協議；二十五日也正式與庫克群島和紐埃建交。

拜登致詞雖通篇未提到中國，但一位不具名美國資深官員於背景簡報會中說，北京在區域獨斷作為與影響力，無疑需要美方戰略上持續關注。

為達成上述目標，拜登同時宣布，明年將派出首艘美國海岸防衛隊艦艇，專責與太平洋島國合作及提供訓練。另外，美國計畫與「四方安全對話」（Quad）夥伴共同投資一千一百萬美元，把尖端海域感知技術引進至區域。

除了澳洲、紐西蘭、萬那杜及去年四月和中國簽署安全協議的索羅門群島，太平洋島國論壇其餘十四個成員國皆派出總理或總統等國家領袖與會。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞去年親自出席白宮首屆太平洋島國峰會，但一度被爆出要求美國太平洋夥伴關係宣言移除中國相關文字，才願意簽署文件。蘇嘉瓦瑞上周人雖在紐約出席聯合國大會，但他選擇周末返國，改派外長馬內列出席白宮太平洋島國峰會。對此，美國一名資深官員坦承，美方對蘇嘉瓦瑞缺席「感到失望」。

美國 拜登 白宮

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