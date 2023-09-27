聽新聞
test
0:00 / 0:00

示警北韓 南韓閱兵大秀肌肉

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
南韓玄武地對地巡弋飛彈廿六日在首爾的閱兵式中亮相。（歐新社）
南韓玄武地對地巡弋飛彈廿六日在首爾的閱兵式中亮相。（歐新社）

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅廿六日出席紀念建軍七十五周年閱兵式，三千七百名軍人冒雨參演，展示飛彈、戰車、無人機等逾一七○件軍備，駐韓美軍亦派出三百人參與。這是南韓繼二○一三年後，暌違十年再度舉行國軍日閱兵。

南韓原按例每隔五年舉行國軍日閱兵，但二○一八年時任總統文在寅因試圖緩和兩韓關係，特意取消閱兵。韓聯社認為，本次閱兵展示的玄武地對地飛彈等關鍵武器，顯然意在示警北韓

南韓總統府表示，當日閱兵意在打造與民同樂的國軍日活動。街頭行進自當天下午四時，於首爾崇禮門至光化門路段進行；尹錫悅和一般民眾、韓軍官兵、受邀人士一同從光化門世宗大王像，行進至六曹廣場。尹錫悅說：「看了你們今天氣勢磅礴的遊行，我相信人民會信任你們，對國家安全充滿信心」。

時值北韓持續開發核武等大型毀滅武器，首爾近期加強提升軍力。其他亮相的武器包括遠端防空飛彈、愛國者防空飛彈、中程防空飛彈、多管火箭炮、無人潛艇、Ｋ９自走砲等。

南韓開發的玄武系列飛彈包括彈道、巡弋飛彈，是南韓嚇阻體系中「大規模打擊報復」（ＫＭＰＲ）作戰計畫的核心要件；ＫＭＰＲ旨在發生重大衝突時，打擊北韓的指揮能力。南韓軍方未指明本次展出的玄武飛彈類型，但韓聯社引述一名軍官指出，「高強度」的種類亦在閱兵中出動。

海軍新一代「正祖大王」號神盾驅逐艦透過擴增實境技術呈現。受當時雨勢影響，原定亮相的Ｆ－３５Ａ、Ｆ－１５Ｋ軍機、阿帕契直升機、空軍「黑鷹」飛行表演隊等空武未能登場。

此外，尹錫悅稍早在首爾南方一處空軍基地的另一場儀式中讚揚美韓軍事關係進一步擴展。他警告北韓不要動用核武，並承諾加強對軍隊和國防工業的支持，「如果北韓動用核武，北韓政權將被韓美同盟的壓倒性反制行動終結」。

巡弋飛彈 南韓 北韓

延伸閱讀

北韓允許外國人入境？陸官媒前一天才放消息 陸外交部今稱：未收通知

亞運棒球／南韓投手退賽補外野手 韓媒：中華隊投手戰力強

73歲「食神」好姨薛家燕深V火辣片流出！30年前登南韓MBC潮跳豔舞

南韓網球一哥「亞運」6度失控怒砸球拍 大咖偶像女友IG被灌爆

相關新聞

示警北韓 南韓閱兵大秀肌肉

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅廿六日出席紀念建軍七十五周年閱兵式，三千七百名軍人冒雨參演，展示飛彈、戰車、無人機等逾一七○件...

菲船赴黃岩島 拆除中方屏障

菲律賓海岸防衛隊廿五日拆除中國在南海黃岩島設置的浮動屏障後，菲國廿六日表示，中國海警已清除屏障的殘餘物，雙方沒有對峙或衝...

李在明涉貪 赴法院受逮捕審查

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明被控收賄、瀆職等罪名，首爾中央地方法院廿六日一早開庭決定是否逮捕李在明，至當天深夜仍在...

美艦艇 將與太平洋島國合作訓練

美國總統拜登廿五日在白宮與太平洋島國領袖召開峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將...

美與南太平洋兩島國建交

美國總統拜登25日表示，美國將正式承認南太平洋島國庫克群島和紐埃（Niue），以抗衡中國大陸在此區與日俱增的影響力。

美國援烏動作頻 克宮發言人冷回：艾布蘭戰車將毀於戰火

烏克蘭總統澤倫斯基表示，已收到美製艾布蘭戰車，美媒此前更披露，華府計畫提供基輔射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦