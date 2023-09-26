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村田製作所泰國廠11月投產 專攻MLCC製造

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
村田製作所大力投資泰國廠，生產積層陶瓷電容器（MLCC）。路透
村田製作所大力投資泰國廠，生產積層陶瓷電容器（MLCC）。路透

蘋果供應商、日本電子零件製造廠村田製作所的泰國廠已經建廠完成，將於11月開始投產，預期投資數百億日圓拚該廠能在2028年達到產能全開。

《日經亞洲》說，儘管村田現正遭遇獲利大減，仍致力在這座位於泰國北部南奔省（Lamphun）的新廠紮根追求成長。公司押寶未來市場對於微小積層陶瓷電容器（Multi-layer Ceramic Capacitor，MLCC）的需求。MLCC是行動電話與電動車必備的零件，村田是占全球MLCC市占大約40%。

村田製作所社長中島規巨周一在泰國廠開幕典禮上表示，工廠將製造2,000個工作機會，「我們能夠信賴電容器的長期成長」。這是村田首次到泰國生產MLCC。日經指出，一支智慧手機可能會有1,000顆微小的MLCC；村田逾40%營收來自MLCC。

最先進的MLCC仍會在村田的日本廠製造，其他的MLCC在中國大陸和菲律賓等地的廠量現在都在提升。泰國新廠的設立，正是為了確保能對全球客戶穩定供貨。

村田上個會計年度淨利由前一年的3,141億日圓降至2,536億日圓，主要因為全球智慧手機銷售由14億支減為11億支。鑑於中國大陸經濟復甦緩慢，消費者等更長的時間才會購買新機，村田預測本會計年度將會連續第二年獲利下滑。然而泰國廠的投資，顯示村田對於MLCC展望依舊樂觀。

中島規巨坦言，智慧手機市場不會很快復原，不過村田的資本支出將持續。調研公司IDC預測，2027年智慧手機市場將恢復到銷售13.5億支，接近2021年的水準。

所幸電動車前途光明。村田在車用的耐高電壓MLCC市場全球市占達到近50%，而高階電動車每輛可能會用上萬顆MLCC。

泰國 日本

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