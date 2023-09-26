塔利班計劃擴建監控系統 華為或成合作伙伴

（德國之聲中文網）阿富汗內政部發言人表示，為了恢復安全穩定，有效打擊"伊斯蘭國"發動的襲擊，阿富汗正在同中國通訊網絡設備供應商華為就開展可能的合作展開會談。一系列會談記錄顯示，阻止包括"伊斯蘭國"等恐怖組織發動襲擊，也是塔利班同美國和中國等國進行接觸時的核心議題。

不過一些分析人士則表示，財政狀況捉襟見肘的塔利班政權並沒有能力打造覆蓋面較廣的監控網絡，況且電力供應短缺，時常斷電的阿富汗，也很難保障監控系統的正常運作。而人權組織則擔心，監控網絡會被塔利班用來打壓反對派力量。

塔利班將如何擴建並管理監控網絡，以及他們是如何獲取美國相關計劃的，目前外界並不知情。阿富汗內政部發言人賈尼（ Abdul Mateen Qani）對路透社表示，在喀布爾"重要節點"以及阿富汗境內其他地區安裝監控探頭的計劃是該國安全戰略的組成部分，整個實施過程將持續四年時間。

他表示，目前正在由專家擬定一份喀布爾安全地圖，這項工作將耗費很多很多時間。"目前我們擁有兩份這樣的地圖，一份是美國方面為阿富汗前政府制定的，另一份則來自土耳其"。但賈尼拒絕透露，土耳其方面是何時提交的這份安全地圖。

美國國務院發言人表示，華盛頓並不是塔利班的"伙伴"，而塔利班應自行承擔不為恐怖分子提供藏身之地的責任。土耳其政府則沒有就路透社的問詢做出回應。

賈尼表示，今年八月，塔利班曾同華為就建立監控網絡一事進行過"簡單的會談"，但並未簽署任何合同或制定具體合作計劃。今年八月，彭博社曾報道稱，華為已就監控系統建設事宜同塔利班達成了口頭協定。

前不久，中國外交部女發言人回應相關提問時表示，她對有關會晤的具體情況並不了解，"但中國一向支持阿富汗的和平重建，也支持中國企業參與重建。"

喀布爾及阿富汗境內其他城市目前有超過62000個攝像頭。塔利班表示，這些由中央控制室掌控的攝像頭網絡上一次大規模系統更新是在2008年。阿富汗前副總統薩利赫對路透社表示，阿富汗前政府原本計劃在2021年初在北約的財政支持下進行一次大規模監控系統更新，但隨著國際駐阿部隊撤出，以及基本設施遭到破壞，這次更新計劃最終不了了之。

美國海軍分析中心阿富汗問題專家施羅登（ Jonathan Schroden）表示，建立攝像頭監控系統對塔利班很有益處，因為它能夠防範伊斯蘭國武裝人員對喀布爾市內的塔利班成員及政府機構發動襲擊。但人權組成和反對派人士則擔心，監控系統會被塔利班用來打壓公民社會及反對派。

（路透社）

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