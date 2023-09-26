「歡迎到中國」 美記者南海直擊中菲角力

紐約時報日前報導，其駐曼谷記者畢區最近搭菲律賓船舶至南海島礁，目擊中國大陸在當地的軍事設施，大陸船艦對菲國船鳴笛、照射強光和發出「歡迎到中國（領土）」等訊息。報導說，大陸此一當今最明目張膽的海上軍事化作為，正在全球三分之一海洋貿易經過的南海水域日漸加強。

畢區看到菲律賓巴拉旺島外海、現由北京實效控制的美濟礁上，有雷達罩及跑道等明顯的中國軍事設施，儘管荷蘭海牙常設仲裁法院二○一六年裁決，否定中方以「九段線」為由聲索對南海與其島礁的歷史權利，亦認定美濟礁構成菲律賓專屬經濟區及大陸礁層的一部分。

畢區等人所在的菲船一靠近美濟礁，一艘大型共軍拖船駛來，打開照明燈和發出刺耳鳴笛，並透過無線電指控他們侵入中國領海。接著多艘船艦從四面八方而來，包括六艘中國海上民兵船及一艘共軍飛彈護衛艦，即使駛離美濟礁，仍有中方船舶尾隨。

另在南海仁愛礁（我國稱仁愛暗沙），紐時記者在該礁附近看到菲海防隊船舶，被中國海警船以雷射鎖定。中國海警喊話說，「我們依法將進一步採取必要措施，任何後果將由你們承擔」。

接著在巴拉旺島附近、現由北京控制的仙賓礁（我國稱仙賓暗沙）近海，菲律賓海防隊雖用無線電要求中國船舶駛離，但無人回應。中國近年在仙賓礁漁場放置浮動航標屏障，已被菲海防隊移除。在珊瑚礁等海洋生態遭破壞的仙賓礁水域，記者們還看到懸掛五星旗的船舶排成隊形。

紐時指出，在美中關係大幅惡化之際，中國在長期由美國艦隊主宰的海域不斷增加軍事存在，加劇雙方攤牌的可能性。美國與菲律賓在內的亞洲夥伴保持防務協定，可能迫使美軍進入這些水域。如同台灣的緊張情勢讓外界關注美中關係惡化，南海也成為另一個較量舞台，美中雙方都不願示弱。