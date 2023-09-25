「不利因素」使中歐漸行漸遠？歐盟貿易專員：陸對俄烏戰爭立場危及關係

歐委會常務副主席兼歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）正在對中國進行為期四天的訪問。本周一（9月25日），他呼籲與中國建立更加平衡的經濟關係，並指出中國與歐盟之間存在著近4000億歐元的貿易不平衡。他同時還警告說，中國在烏克蘭戰爭問題上的立場可能會危及中國與歐洲的關係。

周一，東布羅夫斯基斯在北京清華大學發表主旨演講。在演講中他表示：「在充滿挑戰的新全球背景下，歐盟和中國都面臨著巨大的政治和經濟阻力。其中一些不利因素可能會導致我們漸行漸遠」。

他強調說：「最大的阻力（但並非唯一的）是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及中國在這一問題上的立場。」

他說：「領土完整始終是中國國際外交的重要原則之一。俄羅斯的戰爭公然違背了這一原則。所以我們很難理解中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，因為這違反了中國自己的基本原則」。

中國政府一直試圖在烏克蘭戰爭中保持中立，而不是與美國和歐洲大部分國家一起譴責俄羅斯的入侵。

周一，東布羅夫斯基斯還將和中共政治局委員、國務院副總理何立峰共同主持第十次中歐經貿高層對話。

歐盟委員會主席馮德萊恩近日宣布將對中國電動汽車展開反補貼調查。她表示，大量廉價的中國汽車正在扭曲歐洲市場。

中國政府稱這項調查是旨在扭曲供應鏈的貿易保護主義行為。

東布羅夫斯基斯在清華大學發表的演講中提到中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）最近公布的一項調查。調查顯示，近三分之二的受訪者都表示，在中國做生意變得更加困難了。

東布羅夫斯基斯說：「中國政府通過加強保護國家安全和發展利益的手段，創造了一個更加政治化的商業環境。這導致了透明度降低、採購機會不平等、歧視性標准和安全要求以及數據本地化和傳輸要求」。

他還提到中國新頒布的《對外關係法》和修訂後的《反間諜法》是歐盟商界非常關注的問題。他說：「這兩個法規模棱兩可，有太多需要進一步解釋的地方。這意味著歐洲公司很難理解他們的合規義務：這大大降低了企業的信心，阻礙了在華進行新投資」。

上周末，東布羅夫斯基斯在出席第五屆上海外灘金融峰會時也強調，歐中貿易關係目前「非常地不平衡」，但是歐盟無意和中國脫鉤

去年7月，東布羅夫斯基斯曾與時任中國國務院副總理的劉鶴以視頻連線的方式舉行了中歐經貿高層對話。

據德國媒體China.Table的報導，在新一輪對話中，歐盟《晶片法案》、中國《反間諜法》、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭及其對全球貿易的影響、中國對歐盟成員國立陶宛實施的事實性貿易制裁以及歐盟《關鍵原材料法案》都會是雙方談論的重點。

（美聯社、路透社、德新社、China.Table）

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