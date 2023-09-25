快訊

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京在南海設「漂浮障礙」 菲律賓國安顧問：將設法移除

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
菲律賓海岸防衛隊24日發布的畫面中，可看見中國大陸海警船20日出現在南海黃岩島「漂浮障礙」附近。路透
菲律賓海岸防衛隊24日發布的畫面中，可看見中國大陸海警船20日出現在南海黃岩島「漂浮障礙」附近。路透

菲律賓24日指控北京南海具主權爭議的黃岩島海域設置「漂浮障礙」，並稱將捍衛漁民權益。對此，菲國國家安全顧問安約（Eduardo M. Año）25日表示，菲方將採取一切適當行動，使黃岩島地區的障礙物得以移除。

路透報導，安約透過聲明譴責中國大陸海警單位布設漂浮障礙，表示此舉侵害菲國漁民傳統上的捕魚權益。北京駐馬尼拉大使館未回應路透置評請求。

菲國外交部25日亦表示，該漂浮障礙違反國際法，菲方會採取一切適當措施捍衛國家主權與漁民生計。

菲方指控北京在黃岩島局部設置漂浮障礙、阻擋菲國漁民進入捕魚後，北京外交部發言人汪文斌25日表示，中方海警單位先前依法採取了必要措施，在該爭議地區阻擋並驅趕一艘菲國船隻。

北京在2012年掌控黃岩島，迫使菲國漁民到更遠海域捕魚，漁獲量卻較少。

北京主張擁有9成南海區域主權，該國的專屬經濟區（EEZ）與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼等國重疊。

北京 漁民 黃岩島 菲律賓 南海

延伸閱讀

菲指控陸用「浮動屏障」阻菲船艦捕魚 陸外交部：陸處置專業

歐盟貿易執委：中國將貿易政治化 歐商無所適從

拜登拉攏太平洋島國 美國將與庫克群島、紐埃建交

「歡迎到中國」紐時記者赴南海島礁 直擊解放軍阻攔

相關新聞

怒駁惡意誹謗！南韓譴責與俄合作 北韓：鄰國關係密切「天經地義」

北韓領導人金正恩訪問俄羅斯後，南韓總統尹錫悅批評北韓與莫斯科合作，北韓今天砲轟南韓說，鄰國間關係密切，「天經地義」

北京在南海設「漂浮障礙」 菲律賓國安顧問：將設法移除

菲律賓24日指控北京在南海具主權爭議的黃岩島海域設置「漂浮障礙」，並稱將捍衛漁民權益。對此，菲國國家安全顧問安約（Edu...

糗了！才公開讚烏克蘭老兵 下秒被告知他曾為納粹親衛隊 加議長急致歉

加拿大國會下議院議長羅塔在國會上公開讚揚一位現為加拿大籍的前烏克蘭老兵，後來卻發現這位老兵第二次世界大戰期間曾為納粹親衛...

印美雙邊展開「戰爭實踐」軍演 強化極端天候作戰能力

印度與美國今天在阿拉斯加展開為期兩週的「戰爭實踐」（Yudh Abhyas）軍事演習，強化兩軍情誼以及在極端天候下的協同作...

縮短裝備導入時間！日本自衛隊將改變配備流程 盼提升威懾力

日本防衛省計畫在今年度內改變自衛隊配備裝備的流程，在量產階段之前就配備試作品，縮短研發至實際配備的時間。日媒分析，防衛省...

4年未辦將重啟！提中日韓領袖峰會 日本官房長官：目標「這時」舉行

日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上表示，日本支持南韓主辦日中韓3國領導人峰會，目標在年底前舉行會議，並說將從3個國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦