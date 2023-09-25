北京在南海設「漂浮障礙」 菲律賓國安顧問：將設法移除

菲律賓24日指控北京在南海具主權爭議的黃岩島海域設置「漂浮障礙」，並稱將捍衛漁民權益。對此，菲國國家安全顧問安約（Eduardo M. Año）25日表示，菲方將採取一切適當行動，使黃岩島地區的障礙物得以移除。

路透報導，安約透過聲明譴責中國大陸海警單位布設漂浮障礙，表示此舉侵害菲國漁民傳統上的捕魚權益。北京駐馬尼拉大使館未回應路透置評請求。

菲國外交部25日亦表示，該漂浮障礙違反國際法，菲方會採取一切適當措施捍衛國家主權與漁民生計。

菲方指控北京在黃岩島局部設置漂浮障礙、阻擋菲國漁民進入捕魚後，北京外交部發言人汪文斌25日表示，中方海警單位先前依法採取了必要措施，在該爭議地區阻擋並驅趕一艘菲國船隻。

北京在2012年掌控黃岩島，迫使菲國漁民到更遠海域捕魚，漁獲量卻較少。

北京主張擁有9成南海區域主權，該國的專屬經濟區（EEZ）與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼等國重疊。