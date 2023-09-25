伊朗與沙烏地復交 賺到多個邦交國

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

伊朗與沙烏地恢復邦交後，還賺到兩個邦交國！《半島電視台》25日專文分析伊朗與沙烏地復交的影響，過去許多與伊朗敵對的國家也相繼與伊朗建交，目前有馬爾地夫與吉布地，伊朗也恢復與埃及的溝通機制，並設法爭取與摩洛哥和蘇丹恢復邦交。伊朗影響力的擴大，也讓美國急著讓以色列與沙烏地復交。

已有兩國與伊朗建交

根據《半島電視台》報導，伊朗與沙烏地3月在中國的協調下，與世仇沙烏地阿拉伯恢復邦交，兩國近期也互相派遣大使述職，宣示真心恢復交流的決心。這也讓過去許多支持沙烏地、反對伊朗的國家也開始轉變風向，與伊朗恢復邦交。

近日在紐約舉行的聯合國大會上，伊朗就在場邊分別和馬爾地夫與吉布地的外交部長碰面，並在協商後宣布恢復邦交，象徵伊斯蘭兩大教派在2016年撕破臉後，正逐漸恢復互動的努力。伊朗總統賴西也將訪問沙烏地，還將邀請知名足球球星羅納度來首都德黑蘭打友誼賽，都是伊朗設法與周圍國家友好的努力。

美中在中東競爭

此外，伊朗也正在與中東大國埃及討論恢復邦交的事宜，兩國已經兩年多沒有對話，但在伊拉克與阿曼的協調下，伊朗與埃及正逐步恢復對話機制。伊朗也嘗試與約旦、摩洛哥與蘇丹等國恢復邦交，正試圖打破過去與波斯灣國家不和的狀況，增加區域影響力與繞開美國為首的西方國家制裁。

因應伊朗在中東的影響力擴大，美國也希望促成以色列與沙烏地建交，以色列總理納坦雅胡在聯合國大會演講時，就表示與沙烏地歷史性的和平協議來到關鍵時刻，盼能藉此結束長年來以色列與阿拉伯世界的衝突，但目前在巴勒斯坦益議題上，兩國仍未能達成共識。

以色列先前也在美國前總統川普的斡旋下，與波斯灣國家阿聯、巴林等國，還有北非的摩洛哥與蘇丹建立邦交，這也彰顯美中在中東地緣政治的競爭益發激烈。

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