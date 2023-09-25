尼日要求殖民母國退出 迫法國全面撤軍

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

過去殖民西非的法國，恐將完全失去在當地的影響力？法國24日宣布，從尼日撤出大使伊特與1500名駐軍，其實在7月底尼日傳出政變時，就曾要求法國撤離，但當時法國不從。法國近年來已先後從馬利、查德與布吉納法索等國撤出，象徵對當地的殖民影響力正逐漸消退。

法國狼狽撤出

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏宣布法國將從尼日撤出軍隊與大使伊特，伊特將會在幾小時內離開，而軍隊將會分階段撤離尼日。法國在當地有1500名駐軍，過去與馬利前總統巴祖姆合作，執行區域反恐任務，掃蕩基地組織與ISIS殘部，但尼日7月底突傳政變，巴祖姆遭軍方推翻下台，兩國合作關係因此生變。

尼日軍方上台後，在7月26日將依特視為不受歡迎人物，依照國際法慣例需於48小時內離開尼日，但因法國政府不願遵守尼日政府命令，因此拖延至今，期間尼日軍政府持續施壓，而支持政變的民眾也上街抗議，要求法國這個「殖民母國」儘速離開，不要再「殖民」他們。

西非對西方不滿

西非過去是法國的殖民地，但近年來包括馬利、查德、布吉納法索與幾內亞頻傳政變，且各國反法浪潮逐漸興起下，法國也在之前這幾國的政變中，將軍隊與大使撤出，法國在當地的影響力也逐漸下降，以此次尼日政變為例，法國支持的「西非共同體（ECOWAS）」本打算軍事干涉，但至今仍未採取任何行動。

《法廣》提到，西非國家加彭8月底政變至今也尚未有任何進度，新上台的軍政府雖然與反對黨、西非共同體特使等人見面，但已表明短期內不會有選舉。過去西方盼與西非國家合作打擊恐怖組織，但以這幾次政變來看，政變後的軍方多向俄羅斯、中國招手，凸顯西非對西方長期的不滿。

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