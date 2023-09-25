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印尼展現EV野心 汽車產量難贏泰國 但能有其他貢獻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼總統佐科威2023年2月在雅加達的印尼國際車展參觀多款電動車。路透
印尼總統佐科威2023年2月在雅加達的印尼國際車展參觀多款電動車。路透

印尼推出加速發展電動車的友善政策，雖然產量要贏過泰國還有障礙，但可能因為在供應鏈上游部門發揮重要作用，連帶促進整個東南亞地區汽車產業的投資。

財經網站CNBC報導，印尼Bakrie & Brothers集團執行長Anindya Novyan Bakrie看好印尼能成為通往其他東協國家的「門戶」。該集團旗下的VKTR部門生產電動巴士和電動車零件。

印尼富含生產電動車電池至關重要的銅、鎳、鈷和鋁土礦，這個東南亞國家已頻頻向特斯拉等公司招手示好，希望在外資幫助下躍居全球電動車供應鏈的重要樞紐。印尼禁止了某些金屬和礦物出口，以便吸引需要這些材料的投資人。

2022年東協投資報告指出，2019至2021年間，該區的外國直接投資，電動車電池生產占了很大的比率，印尼、馬來西亞和泰國皆然。

儘管經濟學人智庫（EIU）汽車分析師Nishita Aggarwal認為，「印尼很難取代長期擁有出口導向汽車工業的泰國，成為地區性的汽車生產中心」，而該國還將面臨來自越南和菲律賓等低成本生產商的挑戰，但根據馬來亞銀行的報告，印尼電動車產業的成長仍可為鄰國帶來光環效應。透過提供電動車電池的關鍵材料，印尼「可吸引到更多投資並且…幫助東協地區，更快速也更便宜地採用電動車」。

Anindya Novyan Bakrie說，投資人可能將東協視為一個整體，所以各國可以「聯合力量」，引進各自的優勢和專業，嘉惠全區的電動車生態系統。

BMI Fitch Solutions汽車分析師Koketso Tsoai說，「在汽車產業日益數位化的時代，馬來西亞提供了更有利基的高科技產品組合」，而印尼「將於電動車供應鏈上游部門發揮巨大作用」，能與其他東南亞國家相得益彰，促進整個地區的電動車生態系統。

印尼 馬來西亞 東協

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