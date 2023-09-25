習近平會見南韓總理 主動提出訪韓

中國大陸國家主席習近平廿三日在杭州會見前來出席亞運會開幕式的南韓總理韓悳洙，韓聯社報導，習近平在會上主動表示將認真考慮訪韓事宜。

南韓總統辦公室（總統室）廿四日表示，將與中方就習近平訪韓進行正式協商。

習近平上次訪問南韓是在二○一四年七月，若近期能成行，將是暌違近十年再度訪問南韓。南韓前總統文在寅先後於二○一七年和二○一九年兩度訪大陸，習近平則因疫情等原因尚未回訪。報導指出，習近平主動提及訪韓事宜，這意味中方知曉下次輪到中方領導人回訪南韓。

韓聯社指出，韓悳洙與習近平的會面總共廿六分鐘。雙方就朝鮮半島問題、韓中日峰會，以及雙邊經貿、產業、人文交流等事宜交換意見。

韓悳洙指出，在面臨世界經濟不確定性突出、全球產業鏈供應鏈紊亂等全球性挑戰的情況下，韓方願同中方一道基於互尊互惠的精神和共同利益，立足規則與準則，推動雙邊關係成熟健康發展。

大陸外交部發布，習近平會見韓悳洙時指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進地區和平和發展也是利好。中方願同韓方一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。

習近平強調，中韓建交以來，友好合作始終是中韓關係的主流。中方堅持對韓睦鄰友好政策，重視韓方致力於中韓合作的積極意願。希望韓方同中方相向而行，把重視和發展中韓關係體現在政策和行動上，相互尊重，維護友好合作大方向。

習近平還稱，中韓經濟聯繫密切，產業鏈供應鏈深度融合，兩國可深化互利合作，繼續相互成就。中韓都主張維護多邊主義和全球自由貿易體系，可加強溝通協調，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。