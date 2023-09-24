意大利痛批德國對難民援救組織的資助計劃

（德國之聲中文網）意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周日（9月24日）表示，德國對援助地中海難民的慈善組織的資助計劃給意大利造成了困難，因為該國正在試圖采取更嚴厲措施對通過海路到達的難民潮加以遏制。

德國外交部的一位發言人周五對路透社表示，柏林方面在推進一項議會資助計劃，向實施海上救援和陸上人道援助的民間組織提供資金支持。

“我們已經收到了幾份資助申請，其中兩份申請的審批程序已經完成”，這位發言人透露，每個資助項目涉及的資金大約在40萬到80萬歐元之間。

意大利防長克羅塞托對該國《新聞報》（La Stampa）表示，德國這是“非常嚴重的行為”。他還表示，意大利政府正在打擊人口走私行為，在他看來這些蛇頭都是“國際罪犯”。

“給‘友國’制造困難”

“柏林方面這麼做，就好像不知道這會給別的國家造成困難一樣，而且這個國家理論上講還是‘朋友’”，克羅塞托說。這位國防部長也是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所領導的右翼“意大利兄弟黨”的資深成員。

德國外交部則認為，在海上援救難民是一項“合法、人道主義且符合道德的義務”。

周六，慈善組織SOS Humanity發布聲明表示，將從德國政府那裡得到大約79萬歐元的資助。

對非法移民采取強硬態度的意大利政府本周表示，將會增加關押那些即將被遣返難民的拘禁中心數量，並且延長這些人可以被關押的時限。

此外，意大利政府還決定，在這些難民的避難申請受理期間，他們必須繳納費用才能夠免於被拘。這一舉措引起了人權組織的強烈批評。

延申閱讀：意大利總理呼籲動用海軍阻止難民潮

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。 任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】