低氣壓壟罩兩國…烏波矛盾有轉機？澤倫斯基突訪波蘭表現友好

在華沙和基輔之間的緊張氣氛持續多日之後，烏克蘭總統澤倫斯基在未提前對外公布的情況下到訪波蘭。在從美國和加拿大出訪回來的途中，他在波蘭東部城市盧布林經停。

「在返回烏克蘭的路上，我有幸能夠到盧布林來，向兩位波蘭志願者——比安卡·扎勒夫斯卡（Bianka Zalewska）和達米安·杜達（Damian Duda）授予烏克蘭國家獎」。澤倫斯基9月23日在社交平台X（過去的推特）上發文寫道。

「達米安是一名平民志願者和醫務工作者，他召集了一支醫療隊，為前線附近的受傷士兵提供救治。他創建了一個基金來協助醫務人員、提供培訓並提供重要的醫療援助」。澤倫斯基還對波蘭「為捍衛我們整個歐洲的自由而提供的寶貴支持和聲援」表示感謝。

糧食禁運令引發兩國齟齬

上周，波蘭延長了對於烏克蘭糧食的禁運令，以保護本國農民的利益——這一舉動無異於和基輔公開對峙。隨後，烏克蘭就在世貿組織（WTO）提交了訴訟，針對的除了波蘭之外，還有匈牙利和斯洛伐克。這兩個國家也都宣布不再遵守歐盟委員會此前做出的有關停止對烏克蘭糧食實施貿易限制的決定。

這幾個東歐國家認為，來自烏克蘭的廉價糧食和其他商品本應向更遠的西方流通，但實際上最終卻在當地銷售。這使得本國農民受到廉價糧食的沖擊。

幾天前，澤倫斯基曾在聯合國發言時批評道，一些國家只是和烏克「假裝團結」，實際上卻在間接地支持俄羅斯。在那之後，波蘭就召見了烏克蘭駐波大使。最終華沙政府宣布，未來對烏克蘭的武器援助將只局限於已經達成協議的部分。

自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，波蘭是向這個鄰國提供最多幫助的國家之一。此外，其它西方盟友送往烏克蘭的武器也經常需要在波蘭進行中轉。波蘭還接納了大約一百萬烏克蘭難民。

俄外長：西方在「直接與我們作戰」

在紐約參加聯合國大會之餘，俄羅斯外長拉夫羅夫指責西方國家「」直接與俄羅斯作戰。「隨便您怎麼去定義，但其實他們（西方國家）就是在和我們作戰，直接與我們作戰」，拉夫羅夫主要提到了西方給烏克蘭運送的大量軍備，以及西方軍事顧問在烏克蘭的存在。

美國和歐洲國家則一直強調，西方沒有與俄羅斯宣戰，而只是為受到侵略的國家提供自衛援助。

拉夫羅夫在聯合國大會一般性辯論上發言時強調，俄羅斯不想要打一場「大的戰爭」，但是烏克蘭提交的和平計劃以及聯合國提出的有關重新恢復糧食運輸協議的提案是「不現實的」。

這位俄羅斯外長表示，如果烏克蘭及其西方伙伴非得要堅持基輔提出的十點和平計劃，那麼這場沖突就只能在戰場上見分曉。而在重啟糧食協議方面，莫斯科則堅持以西方取消對一家俄羅斯銀行的制裁作為前提條件。

（德新社、法新社等）

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