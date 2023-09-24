友誼的小船說翻就翻？波蘭不再軍援烏克蘭 兩國關係「逐漸緊張」

波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)表示，波蘭將不再向烏克蘭提供武器，而會將重點放在重建本國軍備上面。一天後，社交媒體上充斥著有關兩國關係是否變得緊張的討論。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，華沙一直是基輔最堅定的盟友之一。德國基爾研究所的「援烏追蹤」數據庫（Ukraine Support Tracker）對各國政府承諾給烏克蘭的援助進行了統計，該機構公布的數據顯示，迄今為止，波蘭已向烏克蘭提供了價值約42.7億歐元（約合45.4億美元）的軍事、財政和人道主義援助。自俄烏戰爭爆發以來，華沙在游說歐盟和北約成員國給烏克蘭提供更多武器方面也發揮了關鍵作用。

糧食進口禁令

最近幾周，這兩個國家的關係緊張了起來，起因是華沙實施了一項禁止烏克蘭糧食進口的規定，旨在保護本土農民免受廉價糧食和食品進口的沖擊。鄰國匈牙利和斯洛伐克也加入波蘭一隊，延長了對烏克蘭糧食和農產品進口的禁令。這些國家認為，來自烏克蘭的廉價糧食和其他商品本應向更遠的西方流通，但實際上最終卻在當地銷售。此前，歐盟委員會宣布不延長烏克蘭四種農產品進入幾個相鄰的歐盟成員國的限制措施。

尋求解決方案

俄羅斯單方面終止了一個由國際調解達成的糧食協議，按照這個協議，烏克蘭可以向各國出口食品。烏克蘭現今只能尋找其他陸路方法運輸農作物。基輔在上周和斯洛伐克達成了一項臨時協議，將建立谷物貿易許可制度，這項制度建立後，斯洛伐克將取消對烏克蘭農產品的進口禁令。與此同時，烏克蘭和波蘭的農業部長表示，為了解決問題，他們正在努力達成一項協議，並充分考慮兩國的利益。

「政治表演」只會讓俄羅斯受益

烏克蘭總統澤連斯基幾天前在聯合國大會上表示，雖然基輔正在努力保留糧食出口的陸運途徑，但圍繞糧食進口的「政治表演」只會讓莫斯科受益，他指責一些歐洲國家雖然公開表現出團結，同時卻間接支持有利於俄羅斯的行為。

作為回應，波蘭外交部召見了烏克蘭大使，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)比喻，基輔就像一個溺水的人抓住救他的人，然後把施救者拉入深水之中。隨後，波蘭總理莫拉維茨基在接受電視採訪時宣布，華沙將不再給烏克蘭提供武器。消息公布後，波蘭官員為莫拉維茨基的說法辯護，強調華沙一直是向烏克蘭提供武器和外交支持的主要國家之一。同時補充說，波蘭計劃按照其目前的承諾向烏克蘭提供武器。

政府發言人穆勒（Piotr Müller）表示：「波蘭只是執行之前商定好的彈藥和武器供應……我們想提醒大家，在戰爭的頭幾個月，波蘭提供了坦克、裝甲車、飛機和彈藥，這些是阻止俄羅斯攻擊烏克蘭和包括波蘭在內的其他歐盟國家的關鍵」。

華沙向烏克蘭提供了多種武器，包括豹2坦克和蘇聯時代的米格戰鬥機。穆勒說：「在戰爭爆發的最初幾個月，當其他歐盟國家討論支持舉措的時候，波蘭一直幫助烏克蘭擊退俄方的進攻」。

存在誤解？

波蘭總統杜達回應表示，波蘭宣布停止向基輔提供武器被「以最糟糕的方式解讀」。他接受TVN24電視台採訪時說：「在我看來，(莫拉維茨基)總理的意思是，波蘭不會向烏克蘭轉讓我們訂購的新武器，因為我們正在升級波蘭的軍備」。

華沙最近向多國購買武器，包括與美國和韓國的軍購訂單，華沙訂購了這兩個國家的K2黑豹坦克和K9自行榴彈炮。杜達說：「我們收到來自美國和韓國的新武器時，將換下波蘭軍隊目前使用的武器，也許我們會把這些武器運到烏克蘭」。

美國德國馬歇爾基金會(GMF)華沙辦事處的分析師亞佐夫斯卡（Marta Prochwicz-Jazowska）接受德國之聲採訪時指出，停止向烏克蘭運送武器不符合波蘭的國家利益：「總理的表態主要是想表明，他希望聚焦現代化波蘭國內的武器庫，因為波蘭急需進行一次大規模軍備升級，這將需要很長時間……但這不是停止向烏克蘭提供武器的政治宣言」。她還指出，總理的言論不僅涉及糧食爭端，還與即將10月15日舉行的波蘭大選相關。「一場大選即將到來。因此，毫無疑問，他是在電視上為自己拉票」。

目前，波蘭的法律與公正黨(PiS)領導的右翼政府在波蘭農業地區獲得了壓倒性的支持。亞佐夫斯卡說：「這場選舉非常骯髒，包括執政的PiS黨在內的政客們都在利用波蘭農民來贏得選票，並公開表示首要考慮的就是波蘭農民的利益。但我認為選戰後，執政黨會放棄這個立場」。

華沙可以「繼續幫助基輔」

安全和國防專家巴拉諾夫斯基（Michal Baranowski）告訴美聯社，波蘭在戰爭初期竭盡全力給烏克蘭提供幫助。考慮到短期內沒有新的武器援助計劃，巴拉諾夫斯基認為，烏克蘭的作戰能力在不久的將來不會受到威脅，但他仍然認為波蘭總理莫拉維茨基的言論讓基輔感到不安：「這個消息非常糟糕，不僅有損波蘭的聲譽，而且因為波蘭一直是向烏克蘭提供軍事援助的主要倡導者之一。波蘭宣布不會提供更多武器意味著，波蘭將不能再扮演這個角色」。

關於波蘭總理表示華沙將著眼於自己的軍隊現代化，而不是援助基輔，巴拉諾夫斯基認為，波蘭有能力在這兩方面做到兼得。巴拉諾夫斯基說，波蘭試圖對基輔表現出的態度，在競選活動的背景下是可以理解的。

波蘭是重要的樞紐

總部位於布魯塞爾的歐洲政策中心(EPC)智庫的研究員塔蘭(Svitlana Taran)接受德國之聲採訪時指出，除了向基輔提供物資外，波蘭還是美國和其他西方國家向烏克蘭運送武器的一個關鍵中轉國。她說：「波蘭是烏克蘭的一個關鍵的運輸樞紐，我希望最近關於武器的言論只是情緒化的表達。運往烏克蘭的大量武器也要經過波蘭。與此同時，對波蘭來說，烏克蘭在經濟上也很重要，所以他們之間有著緊密的相互依存的關係」。

歐委會發言人斯塔諾（Peter Stano）表示，雖然歐盟的執行機構不會就各方的言論直接置評，但「歐盟對烏克蘭的政策不會改變，歐盟對烏克蘭的支持仍然堅定」。他補充說，所有27個歐盟國家都在「全力支持烏克蘭上」有著共識，同時確保基輔能夠「恢復其領土完整」。

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