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俄外長UN演說 拒絕恢復輸出穀物

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯外長拉夫洛夫（左）23日表示，西方藉俄烏戰爭搞新殖民主義，持續壓迫開發中國家。（Wikimedia Commons）
俄羅斯外長拉夫洛夫（左）23日表示，西方藉俄烏戰爭搞新殖民主義，持續壓迫開發中國家。（Wikimedia Commons）

俄羅斯仍在國際上爭取更多國家支持！外交部長拉夫洛夫23日在聯合國發表演說，譴責西方國家用「新殖民主義」挑戰開發中國家，他也拒絕烏克蘭提出的和平協議，與恢復輸出穀物的黑海協定。俄羅斯總統普丁因遭國際刑警通緝而無法出國，但他仍派拉夫洛夫出席聯合國大會，盼爭取更多開發中國家支持。

西方仍在殖民

根據《半島電視台》報導，拉夫洛夫在聯合國大會的演說中，指控西方國家是「說謊帝國」，並用「新殖民主義」持續壓迫過去曾遭西方國家殖民的南方國家（泛指開發中國家），並持續用話術欺騙各國支持烏克蘭，對各國強加西方自我中心的價值觀。由於普丁被國際刑警組織通緝，因此由拉夫洛夫代打，盼在聯合國爭取更多國家支持。

此外，拉夫洛夫還拒絕先前烏克蘭提出的10點和平倡議，並拒絕重回甫在7月退出的《黑海協定》，他表示烏克蘭提出的方案完全不可行，全世界都知道這不切實際，但烏克蘭卻堅持這是談判的唯一基準，且西方國家也不願解除對俄羅斯銀行的制裁，讓該國金融體系重回SWIFT系統。

波蘭援助意願鬆動

半島》提到，烏克蘭的10點要求包括確保核能安全、食物安全、釋放戰俘等，但其中包括恢復烏克蘭所有領土主權、俄羅斯撤軍等選項，始終無法讓俄羅斯接受。其中有關食物安全的部分，雙方都互相指控，彼此才是讓非洲國家吃不到進口糧食的兇手。

不過近日出現許多對烏克蘭戰況不利的因素，包括波蘭延長對烏克蘭陸路運輸糧食的禁令，還宣布退出援助烏克蘭的行列，烏克蘭總統澤倫斯基認為波蘭變相在幫助俄羅斯，也引起波蘭不滿，兩國的關係正逐漸下滑。但由於糧食安全事關重大，英國也有官員在聯合國大會與俄羅斯官員進行秘密會談。

加拿大擴大制裁力道

天空新聞網》則提到，澤倫斯基也趁出席聯合國大會時，尋求更多國家支持。他剛參加完聯合國大會後，就前往加拿大，受到加拿大總理杜魯道的熱情歡迎，並宣布擴大對烏克蘭的援助，且協助追查俄羅斯的國際金流，強化制裁力道。

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烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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