重返世界舞台？習近平攜阿塞德出席亞運開幕 背後有這目的

距離敘利亞總統阿塞德上次訪問中國已近二十年。如今他到訪杭州，並於周五(9月22日)與中國總統習近平會面，兩位領導人還共同出席了周六的第19屆亞洲運動會開幕式。

2004年，阿塞德曾訪問中國，那時他是自1956年兩國建交以來首次正式訪華的敘利亞總統。

阿塞德政府在2011年的抗議活動及其後的內戰中對人民施以嚴厲打壓，因此在國際上受到廣泛孤立。他被指責犯有戰爭罪行，如使用毒氣、桶裝炸彈、酷刑和法外處決。

直到今年5月，阿塞德才首次參與大型國際會議，該會議在沙特阿拉伯的吉達舉行。在那裡，阿拉伯聯盟決定重新接納敘利亞，但西方對此並不滿意。如今，這位敘利亞總統來到了中國。

北京：戰略夥伴關係是「歷史性的里程碑」

中國國家電視台CCTV通過在新浪微博上的35分鐘直播報導了阿塞德抵達杭州的過程，這是一次相對少見、但具有重大象徵意義的報導。

據CCTV報導，習近平在接見阿塞德時表示：「中敘建立戰略夥伴關系，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。」

習近平表示，中方願同敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，維護兩國和廣大發展中國家共同利益，維護國際公平正義。中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊霸凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞開展重建，加強反恐能力建設。

從影像中可以看到，阿塞德與他的妻子從中國國際航空公司的飛機上下來，被歡迎的音樂和飄揚的中敘國旗所迎接。大約有上百名少年兒童身著五彩繽紛的服裝，列隊載歌載舞地歡迎阿塞德。

中國曾阻止針對敘利亞的聯合國決議

與伊朗和俄羅斯不同，中國在敘利亞內戰中並未直接支持阿塞德政權重新獲得對敘利亞的控制。但北京為大馬士革提供了實質性支持，並與俄羅斯聯手，至少八次動用否決權阻止了針對敘利亞的聯合國決議。

2017年10月，中國的官方新聞機構新華社報導稱，中國政府願意參與敘利亞這個受戰爭破壞的國家的重建工作。通過在該國的戰略投資，中國可能還會獲得敘利亞地中海港口拉塔基亞和塔爾圖斯的使用權，為中國的「一帶一路」項目打開新的前景。2022年1月，敘利亞加入了中國的「一帶一路」倡議。

近來，北京再次接待了多位來自被西方抵制的國家的高級代表。阿塞德的訪問是這一戰略的進一步標誌。倫敦智庫Chatham House的Haid Haid在在線社交網絡上寫道，阿塞德與習近平的會晤可能會圍繞「說服中國幫助敘利亞在經濟上恢復」。

根據習近平和阿塞德會晤後北京的官方聲明，中國準備加強與敘利亞在「一帶一路」計劃上的合作，並增加從敘利亞進口高質量農產品。但目前尚不清楚，在正式合作和建立「戰略夥伴關係」之後，阿塞德到底會得到多少來自中國的財務援助。

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