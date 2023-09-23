德國支持極右翼立場民眾增加！逾6％希望領袖獨裁 專家這樣分析

據弗裡德裡希-艾伯特基金會一項調查，約8%的德國受訪者持右翼極端主義世界觀，這比前些年增加了2-3%。

受訪者中，逾6%贊成由一個強大政黨獨裁以及領袖獨裁。16%對「外國人」態度負面。34%的受訪者還認為，難民來德國是為了利用社會福利體系。

與此同時，對政府機構以及民主整體運作持信任態度的比例降至60%以下。38%的受訪者持陰謀論立場。此外，33%的受訪者持民粹主義立場，29%持種族優越、專制及反叛立場。

多重危機的後果

此次調查是今年1月和2月對年齡在18-90歲的約2000名受訪者進行的。該項調查自2002年以來每兩年進行一次。在早期的調查中，持極右翼立場的受訪者僅佔2-3%。

調查的作者之一曲珀（Beate Küpper）向德國電視一台表示，出現這一趨勢的原因是「多重危機」讓人產生不安全感。

艾伯特基金會負責反對極右翼項目的史略特（Franziska Schröter）則向德國之聲表示：「新冠疫情的後果尚未過去，氣候危機持續，而俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭也帶來不安全感和恐懼感，讓人擔心能源安全以及價格上漲。」

不同收入階層的差異

此外，不同收入階層受到危機的衝擊不同，其立場受到右翼極端主義的影響程度也不同。調查的另一位作者、社會心理學家齊克（Andreas Zick）向德國之聲表示「越來越多的人將這些危機視為國家危機。越是擁有資產少的民眾，受到的衝擊越大。收入較低的受訪者中，每兩人就有一人（48%）受到危機的直接影響。中間收入階層的這一比例為27.5%。較高收入者的這一比例則僅為14.5%。」

對於傳統媒體的質疑也增加。約32%的受訪者認為，媒體與政界串通一氣。兩年前這一比例為24%。

齊克表示，在危機期間，人們的政治立場會遷移，有可能發生右翼傾向。「如果持政治中間立場的民眾，接受了社會極右翼邊緣的立場而不自知，那麼，民主政體就受到威脅。」

此次調查中還問到社會該如何應對多重危機。53%的受訪者認為應回到國家層面。他們呼籲對外隔離、要求重視所謂德國價值觀、品德和責任感，來應對危機。

（綜合報導）

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