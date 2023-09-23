不甩華府？美駐日大使再酸陸

美國駐日本大使易曼紐日前傳出被華府要求別再發文揶揄中國大陸國家主席習近平，但他廿二日又開酸，先透過社群媒體上傳中國漁船照片，指稱北京全面禁止日本水產品進口，中國漁船卻仍在日本專屬經濟區作業，之後又在東京一場演說中諷刺中國脅迫鄰國。

路透與日經亞洲廿二日報導，易曼紐在前述演說中直言，「在北京的工具箱中，最常用的是經濟脅迫，也是其最惡劣的工具」。他並舉例說，北京在日本福島核汙水排海後，對日本水產品進口祭出全面禁令，就是最新證明。

在這場演說前，易曼紐才在社群媒體Ｘ（前推特）上傳四張標註漁船位置的地圖與照片。他並發文寫道，俗話說有圖有真相。中國漁船十五日在日本外海捕魚，與此同時，北京也對日方在這片海域捕撈的海鮮實施禁運。中國外交部對此回應說，易曼紐應停止替日本不負責任的核汙水排海行為說話。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞網日前披露，白宮已要求易曼紐停止發布批評習近平的貼文，白宮國安會擔心其言論恐使美中關係惡化，甚至影響今秋可能在亞太經合會場邊舉行的「拜習會」。易曼紐發言人則駁斥並無此事。日經亞洲報導，易曼紐廿二日的言論顯示，他並未受任何單位約束，將繼續扮演對中戰狼。