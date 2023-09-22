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韓正聯大重申立場 中國是「全球南方」代言人？

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中國國家副主席韓正。圖片來源／德國之聲中文網。
中國國家副主席韓正。圖片來源／德國之聲中文網。

中國國家副主席韓正週四（9月21日）在聯合國大會的一般性辯論上將中國描繪成「全球南方」國家的代言人，強調中國永遠是發展中國家大家庭中的一員，並意圖在「西方霸權」之外，給「全球南方」提供新的中國替代方案。

美聯社報導，韓正的發言符合北京試圖平衡的立場：也就是巧妙地讓中國擁有繼續作為一個發展中國家的好處，以及作為全球主要經濟和外交大國的優勢，以制衡「西方模式」。

自中國前領導人鄧小平啟動「改革開放」以來，幾十年來，中國一直將其處理國內和國際事務的方式，定位為「西方霸權」的替代方案。這種說法是其國際認同的主要基石。而韓正21日發表的「全球南方」聲明，符合中國長期以來的作法。

今年頻繁出現的術語「全球南方」，指的是世界上在所謂的「第一世界國家」之外，那些比較不發達和比較不富裕的國家。不過，這些國家不一定位於南半球。

而身為全球第二大經濟體、18兆美元的國民生產毛額（GD​​P）總量，讓中國是否應該被視為「全球南方」的一部分，是外界一個經常爭論的問題。但中國受益於與其他「全球南方」國家的聯繫，這使得中國能夠表現出其代表許多南方國家的立場。

根據中國官媒新華社發表的演講全文，韓正描繪了中國的立場，包含中國反對霸權主義和強權政治，反對單邊主義和冷戰思維。此外，今年是中國提出「一帶一路」倡議十週年。中國將繼續推動《巴黎氣候協定》能夠有效實施，並強調中國會全面停止新建境外煤電項目，大力支持發展中國家綠色低碳能源發展。

「不要低估統一意志」

韓正在演講中再度提到統一台灣並警告，任何人、任何勢力，都不要低估「中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。不過，他也強調，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一」的前景。

在外交方面，韓正指出，中國堅定奉行獨立自主外交政策，不過，中國也支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，願意繼續在俄烏戰爭的問題上，發揮建設性作用。

法新社報導，在本週早些時候，韓正在聯合國大會期間會見了美國國務卿布林肯，這是中美兩國為應對廣泛緊張局勢所做的最新努力。

而在廣受各界關注的中國經濟問題上，韓正說，中國會堅定不移擴大對外開放，推動貿易和投資自由化便利化，進一步放寬外資市場准入，依法保護外商投資權益。

中國外交運作陷入混亂？

中國國家主席習近平，是本週沒有出席聯合國大會的四位安理會常任理事國領導人之一。法國總統馬克宏、英國首相蘇納克和俄羅斯總統普丁也沒有參加。這讓美國總統拜登，成為唯一在本屆聯合國大會上發表演說的安理會常任理事國領袖。

而在韓正出席聯合國大會之際，一些國際媒體認為，中國的外交運作似乎有些混亂。

《紐約時報》報導，過去當聯合國大會年度會議的一般性辯論開始時，代表中國出席的不是習近平本人，就是外交部長王毅。但中國這次是由韓正代表出席，而國家副主席主要是一個禮儀性的職位。

外界曾預計王毅會前往紐約出席本屆的聯合國大會，並為習近平與拜登可能會今年11月，在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間的會晤做準備。但王毅卻在本週前往俄羅斯訪問，並與普丁會面。

中國對此未做出任何的解釋，這加劇了人們擔憂其外交機構正處於混亂狀態。近三個月前，中國前外交部長秦剛上任僅七個月就遭免職，而且在沒有任何交代的情況下，就從公眾視野前消失。

中國本月打破外交常規的事情，還不止這一樁。習近平先前並沒有出席9月初在印度舉行的20國集團（G20）峰會，而是派出了中國國務院總理李強參加。

分析人士稱，習近平可能被迫留在國內處理經濟困境、或軍事高層的動盪。據美國官員的說法，中國國防部長李尚福因涉嫌腐敗，正在接受調查。

不過，韓正也非政治新手。韓正曾任上海市長、中共上海市委書記，被認為幫助讓上海轉變為國際大都會和金融中心。直到去年底前，他曾一直是中共中央政治局常委，曾屬於中國領導層的核心集團成員。

（新華社、法新社、美聯社、《紐約時報》)

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